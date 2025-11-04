Obavijesti

ZELENA VERSACE HALJINA

Amber Valletta u haljini koju je proslavila J.Lo: 'Čarobna je, pa skoro je potrgala internet tada!'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Eduardo Munoz

Poznata manekenka prilikom dodjele prestižnih nagrada obožavateljima mode otkrila je da Jennifer Lopez nije bila prva koja je odjenula dizajnerski komad inspiriran džunglom

Supermodel Amber Valletta sve je iznenadila svojim jučerašnjim modnim odabirom za crveni tepih prilikom 'CFDA Fashion Awards 2025'. Naime, posegnula je u prošlost i odjenula Versace haljinu koju je nosila na reviji prije više od 20 godina. Istu je poznatu kreaciju nosila i Jennifer Lopez

The 2025 CFDA Fashion Awards in New York
Foto: Eduardo Munoz

Radi se o dugoj, zelenoj haljini biljnog uzorka inspiriranog džunglom, s dugim rukavima, dubokim dekolteom i velikim rasporom po sredini, čiji se vrh spaja velikim svjetlucavim brošem. Tijekom eventa, 51-godišnja manekenka razgovarala je s reporterima i otkrila što ju je inspiriralo da odjene baš ovu haljinu, prenosi People.

'Osjećam se posebno što mogu biti na 'CFDA Awards' jer sam u Vesacejevoj 'džungla' haljini koju nikada nisam nosila u javnosti. Ovo je prvi put da je nosim na crvenom tepihu tako da sam jako uzbuđena što sam u čarobnoj haljini', izjavila je Valetta.

The 2025 CFDA Fashion Awards in New York
Foto: Eduardo Munoz

Nadalje, rekla je kako želi odati posebnu počast Donatelli Versace kojoj je dodijeljeno zavidno priznanje zbog filantropije. 

Osim supermodela, ovu poznatu haljinu nosila je i slavna pjevačica i glumica, Jennifer Lopez. Prvi ju je put odjenula 2000. godine povodom dodijele Grammyja. Svojim je modnim odabirom JLo podigla prašinu, a haljina je ostala kao jedna od najupamćenijih. A onda se 2019. pojavila u vrlo sličnoj haljini. Kako je došlo do toga ispričala je za svoj YouTube serijal 'Fashion Moments'.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

'Odjenula sam zelenu haljinu i izašla, a Benny je rekao: 'To je to. To je to. Nemoj uopće progovoriti. To je haljina', rekla je te dodala: 'I naravno, moja je stilistica bila ponižena'. 'Rekla je: 'Ne, već je nošena prije!', no dečki su bili uporni i mi smo rekle u redu', priznala je pjevačica.

Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan
Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan | Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Amber Valletta se prije dvije godine u Vogueovoj seriji 'Life in Look' prisjetila svojih ikoničnih modnih kombinacija, pa tako i poznate haljine i JLo koja ju je odjenula nakon nje: 'Mislim da je ova haljina bila googlana više puta nego ijedan 'look' u povijesti - slomila je internet kad ju je nosila'.

Jennifer Lopez and Donatella Versace at VERSACE SS20 Runway during Milan Fashion Week - Milan, Italy 20/09/2019
Jennifer Lopez and Donatella Versace at VERSACE SS20 Runway during Milan Fashion Week - Milan, Italy 20/09/2019 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Osim ove slavne dame, određene verzije ove kreacije kroz godine nosile su i sama Donatella Versace, Lisa Rinna, Tyra Banks, Kerri Colby, Trey Parker,...

