Amber Valletta u haljini koju je proslavila J.Lo: 'Čarobna je, pa skoro je potrgala internet tada!'

Supermodel Amber Valletta sve je iznenadila svojim jučerašnjim modnim odabirom za crveni tepih prilikom 'CFDA Fashion Awards 2025'. Naime, posegnula je u prošlost i odjenula Versace haljinu koju je nosila na reviji prije više od 20 godina. Istu je poznatu kreaciju nosila i Jennifer Lopez.

Foto: Eduardo Munoz

Radi se o dugoj, zelenoj haljini biljnog uzorka inspiriranog džunglom, s dugim rukavima, dubokim dekolteom i velikim rasporom po sredini, čiji se vrh spaja velikim svjetlucavim brošem. Tijekom eventa, 51-godišnja manekenka razgovarala je s reporterima i otkrila što ju je inspiriralo da odjene baš ovu haljinu, prenosi People.

'Osjećam se posebno što mogu biti na 'CFDA Awards' jer sam u Vesacejevoj 'džungla' haljini koju nikada nisam nosila u javnosti. Ovo je prvi put da je nosim na crvenom tepihu tako da sam jako uzbuđena što sam u čarobnoj haljini', izjavila je Valetta.

Foto: Eduardo Munoz

Nadalje, rekla je kako želi odati posebnu počast Donatelli Versace kojoj je dodijeljeno zavidno priznanje zbog filantropije.

Osim supermodela, ovu poznatu haljinu nosila je i slavna pjevačica i glumica, Jennifer Lopez. Prvi ju je put odjenula 2000. godine povodom dodijele Grammyja. Svojim je modnim odabirom JLo podigla prašinu, a haljina je ostala kao jedna od najupamćenijih. A onda se 2019. pojavila u vrlo sličnoj haljini. Kako je došlo do toga ispričala je za svoj YouTube serijal 'Fashion Moments'.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

'Odjenula sam zelenu haljinu i izašla, a Benny je rekao: 'To je to. To je to. Nemoj uopće progovoriti. To je haljina', rekla je te dodala: 'I naravno, moja je stilistica bila ponižena'. 'Rekla je: 'Ne, već je nošena prije!', no dečki su bili uporni i mi smo rekle u redu', priznala je pjevačica.

Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan | Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Amber Valletta se prije dvije godine u Vogueovoj seriji 'Life in Look' prisjetila svojih ikoničnih modnih kombinacija, pa tako i poznate haljine i JLo koja ju je odjenula nakon nje: 'Mislim da je ova haljina bila googlana više puta nego ijedan 'look' u povijesti - slomila je internet kad ju je nosila'.

Jennifer Lopez and Donatella Versace at VERSACE SS20 Runway during Milan Fashion Week - Milan, Italy 20/09/2019 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Osim ove slavne dame, određene verzije ove kreacije kroz godine nosile su i sama Donatella Versace, Lisa Rinna, Tyra Banks, Kerri Colby, Trey Parker,...