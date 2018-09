Katarina izgubila preko 45 kg: Od ‘buce’ postala fitness guru

SLUZBENO: Novi trener je u gradu!!! 👑💪 Uspjesno sam prekoracila prvu od mnogih stepenica koje me cekaju. Zavrsila sam skolovanje za INSTRUKTOR-a FITNESA U TERETANI @fitnesuciliste!!! Hvala svim profesorima i predavacima na nesebicnom prenosenju znanja i vjestina. Hvala Vam sto i dalje stojite na raspolaganju jer moje skolovanje tek pocinje. Hvala najboljoj ekipi koja je skupa samnom sjedila na predavanjima i odradivala prakticni dio u teretani,ekipa najbolji ste 👏👏!!! @zivotnavagi je promjenio puno toga nabolje u mome zivotu i idem dalje do cilja samo hrabro!!! A moj mentor @ivanbrkljacic morao je imati posebne zivce trpiti me sa raznoraznim pitanjima,ispravljanjem vjezbi i mojim histericnim napadima,hvala ti do neba😘😘!!! Hvala Vam svima na podrsci i potpori!! 😘😘👑💪 #individualnifitnestreneruteretani #trener #coach #fitnessmotivation #fiteducation #fitnesuciliste #education #samojakoilinikako #jatomogujatohocu #zivotnavagi #fitnesseducation #fitnesscoach #trening #fitnesuciliste

A post shared by Katarina Rožanković (@katarina_rozankovic) on Jan 22, 2018 at 10:11am PST