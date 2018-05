Amel je pobijedio kao Zdravko Čolić: 'Ovo je bilo maestralno'

Ti si me baš iznenadio koliko si detalja 'ubrao' iz njegovog pjevanja, to je bilo odlično. Ja ću tebi reći tri slatke riječi: bio si maestralan, komentirao je Saša Lozar izvedbu pjevača Amela Ćurića (35). Amel je za dlaku' odnio pobjedu u ovotjednoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' utjelovivši Kiću Slabinca.

- Ja sam se u tom refrenu naježio, sjajno - istaknuo je Mario Petreković Ćurićevu izvedbu pjesme 'Tri slatke riječi'. Nives Celzijus je odmah Amelu obećala visoke bodove.

- Vokalna transformacija je stvarno bila maestralna, napravio si sve onako kako treba i sve to jako lijepo zaokružio - rekao je Damir Kedžo. Nakon pobjede Amel je odlučio kako će u njegovo ime Nova TV donirati 10 tisuća kuna udruzi Hrvatski savez za rijetke bolesti. Paola Valić Bekić (35) zamalo je pobijedila kao vokal grupe En Vogue s pjesmom 'Free your mind'.

- Ovo je bilo moćno i samouvjereno, ja se divim tvom vokalu i što sve radiš s njim - komentirao je Kedžo. Celzijus je ispričala kako nije mogla prestati gledati te kako je Paola vokalno, energetski i vizualno bila jako moćna i osjetio se feministički duh na sceni, pa je bila ponosna na nju.

Foto: Nova TV

- Ovo je energetska bomba, nastavak na prošli nastup kad si bila Nicki Minaj. Pokazala si surovost i odlučnost u tome, sjajno izgledaš, ples si popravila, uglavnom fenomenalno - rekao je Petreković. Lozar je istaknuo kako Paola fantastično pristupa svakoj transformaciji i igra se vokalom. Usto joj taman kad i koliko treba pukne glas, iskoristi rašpu i smatra da je to vokalno stvarno bilo zavidno. Pjevačica Maja Bajamić (27) ove nedjelje postala je Jennifer Lopez i otpjevala njezin hit 'On the floor'.

Foto: Nova TV

- Ovo je jedina točka gdje se vokalno možda nisi približila originalnom vokalu, ali to je opet zato što ti si predobra pjevačica za J.Lo, ali vizualno si sve nadomjestila savršeno - rekla joj je Nives. Petreković je komentirao kako je Maja u drugim izvedbama puno više došla do izražaja.

- Ali ovaj latinski drmeš koji si napravila na pozornici je fenomenalan - dodao je. Lozar je pohvalio Maju što se potrudila posvijetliti svoj fini bogati vokal.

- Glasom bih volio da si se malo više približila njoj, ali ti bolje pjevaš od nje - rekao je Kedžo. Katarina Baban (29) nastupila je kao dio grupe Vengaboys, a otpjevala je njihovu pjesmu 'Shalala La' i oduševila žiri.

Foto: Nova TV

- Želim ti zahvaliti na ovome zato što je ovo izgledalo jednako suludo kao i njihovi spotovi. Ovo je jedan od najboljih nastupa večeras, pokrete si skinula i bila si unutra sto posto komentirao je Kedžo. Celzijus je istaknula da joj nakon Katarinine izvedbe njezina pjesma 'Karanfili' zvuči puno dubokoumnije.

Foto: Nova TV

- Bilo je totalno blentavo, suludo, smiješno, preslatka si bila - rekla je Nives. Petreković je komentirao kako mu je bilo fenomenalno i odlično te da je Katarina bila sjajna kao i uvijek.

- Ti si to odradila odlično, dobila si tu boju glasa i dobro se pripremila, a plesni pokreti su bili stvarno fantastični - zaključio je Lozar. Glumica Ana Vilenica (39) transformirala se u Whitney Houston, a u društvu malene Eve Biljan odvela je gledatelje u osamdesete izvedbom pjesme 'How will I know'

Foto: Nova TV

- Vas dvije bile ste toliko slatke i simpatične da je to bilo nevjerojatno. Stvarno si uspjela maksimalno izvući, meni je teško tebi toliko vedroj i pozitivnoj uvijek uputiti neku kritiku - rekao je Lozar. Celzijus je komentirala kako je to bio grozan zadatak kojeg se ne bi uplašila možda samo Maja Bajamić.

- Svi ostali bi vjerojatno bili malo u panici, a sve si glumački odradila kako treba - dodala je Nives. Kedžo je rekao kako se tu dogodilo jako puno dobrih stvari večeras te njega čudi onaj najviši ton koji je Ana otpjevala.

- Nije mi jasno kako najteže otpjevaš bez problema, a ovo sve ostalo kao da se malo bojiš - istaknuo je Kedžo. Matko Knešaurek (32) izveo je pjesmu 'Ruška' jednog od najvećih miljenika žena na ovim prostorima, Zdravko Čolić.

- Ti si to jako lijepo otpjevao. Međutim, išao si dati toliko energije da si izgubio tu njegovu poletnost i brzinu. U odnosu na ostale večeras, ovo mi je jedna od neuspješnijih transformacija - kritizirao je Kedžo. Nives je rekla da joj Matkova izvedba bila jako lijepa i svidjelo joj se što je imao tu njegovu feminiziranost u pokretu.

- Ne bih se složila s Damirom jer je meni ovo bilo jako dobro - napomenula je Nives. Petrekoviću je bilo simpatično što je Matko malo kasnio, kao da je hvatao ritam.

Foto: Nova TV

- To je čar live nastupa jer je tebi dosadno 500 puta pjevati istu stvar pa si ju malo modificirao - komentirao je Petreković. Lozar je rekao kako je Matko pokazao u refrenu finu raskoš u svojoj boji te je tu maksimalno dobio Čolića. Glumac Damir Poljičak (34) postao je George Michael iz vremena grupe Wham!, a otpjevao je pjesmu 'The edge of heaven'. Svojim vatrenim nastupom Nives je uspio ostaviti bez riječi.

- Falilo mi je tog njegovog seksipila koji on ima kad pleše, a to ti govorim kao netko tko bi te zbilja volio vidjeti u finalu - rekao je Kedžo. Petreković je komentirao kako nema zamjeri i kako čeka da Damir zauzme njegovo mjesto.

- Bojim se da je večeras ova točka tvoj trenutak slabosti. Danas te nekako nisam uspio doživjeti ali to je jedna kapljica u moru tvojih dobrih transformacija - istaknuo je Lozar. Televizijski i radijski voditelj Davor Dretar Drele (51) našao se na začelju liste transformiravši se u Esmu Redžepovu i otpjevavši 'Romano Horo'.

- Očekivao sam Romano Horor, ali nije išlo u tom smjeru. Hvala ti na ovome večeras, ovo je bila definitivno najzabavnija točka - rekao je Kedžo. Petreković je istaknuo kako je bogatstvo Esme Drelepove što zaista donese ženske likove do kraja. Nives se nije mogla odlučiti je li nastup bio grozan ili maestralan.

- Drele zna svoje znanje, a to je pokazao i večeras -zaključio je Lozar. Iduće nedjelje gledatelje očekuje predfinalna emisija, a gljiva je odredila nove zadatke za transformacije kandidata. Amel Ćurić postat će Barry White, Paola Valić Bekić bit će Robbie Williams, a Maja Bajamić pjevat će pjesmu grupe Colonia. Katarina Baban postat će Nered, Ana Vilenica Michel Telo, Damir Poljičak izaći će na pozornicu kao Pink, a Davora Dretara Dreleta očekuje transformacija u Missy Elliot.