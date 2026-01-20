Obavijesti

Američki hip-hop dvojac Atmosphere stiže u Vintage Industrial Bar 11. svibnja 2026.

Atmosphere u Zagreb dolaze u okviru turneje “Phere and Loathing – The Unamerican Tour 2026”, a na pozornici će im se pridružiti i posebni gosti Sage Francis te ZooDeVille.

Američki hip-hop dvojac Atmosphere, jedan od najdugovječnijih sastava nezavisne hip-hop scene, u sklopu svoje europske turneje stiže i u Zagreb. Koncert će se održati 11. svibnja 2026. godine u Vintage Industrial Baru, gdje će publika imati priliku doživjeti jedinstvenu energiju po kojoj je ovaj kultni duo poznat.

Atmosphere dolaze u okviru turneje “Phere and Loathing – The Unamerican Tour 2026”, a na pozornici će im se pridružiti i posebni gosti Sage Francis te ZooDeVille, koji će nastupiti kao predgrupa i zagrijati atmosferu prije glavnog nastupa. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaju kreću 23. siječnja u 10 sati, a mogu se nabaviti putem sustava Entrio i u Dirty Old Shopu.

Više od dva desetljeća Atmosphere uspješno održava iznimno visoku razinu kreativnosti i produkcije, s impresivnim brojem studijskih albuma, EP-ova i raznih sporednih projekata. Tijekom tog razdoblja izgradili su snažno i prepoznatljivo glazbeno nasljeđe, stavljajući u središte svog stvaralaštva iskrenost i emotivnu ranjivost. Unatoč stalnom razvoju i eksperimentiranju, nikada ne gube ono po čemu su prepoznatljivi – autentičnost i duboku povezanost s publikom.

Slug (Sean Daley) istaknuo se kao vrhunski pripovjedač i tekstopisac, čije pjesme često nalikuju osobnim ispovijedima i životnim pričama. U svom radu redovito odaje počast reperima i autorima koji su ga inspirirali, stvarajući most između osobnog iskustva i univerzalnih tema. S druge strane, Ant (Anthony Davis) glazbeni je arhitekt iza prepoznatljivog zvuka Atmospherea – njegov produkcijski stil crpi inspiraciju iz soula, funka, rocka i reggaea, uz snažan utjecaj pionira hip-hop kulture i DJ-inga. Svakim novim izdanjem Atmosphere slušateljima nudi novo glazbeno putovanje koje prati generacije kroz različite faze života.

Poseban gost večeri, Sage Francis, smatra se jednim od najboljih autora novije rap generacije. Na glazbenu scenu probio se početkom 2000-ih, surađivao s brojnim istaknutim imenima, a ujedno je i osnivač te vlasnik vlastite izdavačke kuće. Atmosphere na turneji prati glazbenik i snimatelj ZooDeVille.

Koncert organizira Dostava zvuka.

