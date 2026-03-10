Obavijesti

NEMA PREDAHA

'Komad neba' Mangroovea ima najviše nominacija za Porin, a već rade i na novom albumu

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Matija Habljak/Pixsell

Mangroove se 18. i 19. ožujka vraća u Klub kazališta Komedija Kontesa s Acoustic Special nastupima koji su godinama redovito rasprodani

Admiral

Proljeće u Zagrebu već tradicionalno počinje uz intimne koncertne večeri grupe Mangroove. Bend se 18. i 19. ožujka vraća u Klub kazališta Komedija Kontesa s Acoustic Special nastupima koji su posljednjih godina redovito rasprodani. Nakon uspjeha albuma “Komad neba”, izdanja koje je ovih dana zasjalo s najviše nominacija za nagradu Porin i velikog koncerta u Boogaloou, Mangroove će publici uživo predstaviti neke svježe pjesme, poput novoga singla “Zli dusi”.

Već ste godinama prisutni na sceni, što vas trenutačno najviše motivira u glazbi i novim projektima?

Život je vječna inspiracija, ljudi, odnosi, ali i umjetnost u svakom obliku gledajući filmove, predstave, čitajući knjige, sve oko nas, priroda i društvo. Nekad je dovoljno prošetati u prekrasan sunčan dan, stvarno se zagledati u sve ljepote oko sebe, a nekad nas kapljica kiše može podsjetiti na krhkost života.

Osim nadolazećih koncerata, na čemu još radite?

Želimo naravno prosvirati ‘Komad neba’ i predstaviti ga publici diljem Hrvatske na najbolji mogući način, a već polako počinju i neke nove ideje. Za početak Toni završava svoj album ‘Eksterminator 81’, to je sad jako uzbudljivo, a evo ja se upuštam u novi album ‘Je Veux’, tako da posla ne nedostaje.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Kako gledate na konkurenciju u domaćoj glazbenoj sceni, što mislite da je ključno za uspjeh danas?

Scena je jako živa i kreativna, i to je odlično za napredak i nas samih. Konkurencija zvuči grubo, muzika zapravo nema konkurenciju, muzika je tu i svi smo dio jedne glazbene priče i svatko nosi svoju priču na najbolji mogući način, a uspjeh je već činjenica da živimo od onoga što volimo i konstantno se razvijamo. Ključ uspjeha ne znam, bojim se da ga nikad nisam ni saznala, ali ono što znam je da treba slušati sebe, pronaći svoj glazbeni identitet i širiti ga s ljudima, koji će onda pronaći u tvojoj priči sebe i postati tvoja publika. A i najviše nominacija za ovogodišnji Porin itekako govori o svojevrsnom uspjehu.

Kako provodite slobodno vrijeme kad niste na probi ili na putu prema koncertima?

Volimo ići u kino, volimo se družiti s prijateljima uz neke fine specijalitete, obožavamo prirodu pa smo često u nekoj šumi ili nekom novome mjestu koje još nismo otkrili. Volimo putovati kad nam to prilike dopuste, ali ponekad je dovoljno otići sat vremena od Zagreba i već možeš pronaći neko čarobno mjesto, a ponekad treba ići u Rim ili Beč. Toni je strastveni stripaš pa je to sigurno veliki dio njegova slobodnog vremena, a ja volim serije i kazalište.

Nadolazeći su koncerti u fokusu, što biste poručili onima koji dolaze prvi put da vide vaš nastup uživo?

Samo dođite i opustite se, ne morate ništa znati, trebate samo osjećati...

