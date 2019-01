Američki reality show 'Potraga za kućom' snimali u Hrvatskoj

Popularna američka reality serija 'Potraga za kućom' koja prati parove i obitelji kako bi pronašle dom iz snova došla je i u Hrvatsku, točnije u Dubrovnik. Internacionalna verzija serije prati obitelj Dedić iz Jacksonvillea na Floridi koja želi kupiti nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Foto: Youtube Screenshot

Iako je obitelj podrijetlom iz Sarajeva, Nermin Dedić preselio se na Floridu prije dvadeset godina, a kako kaže, nešto ga posebno veže za Dubrovnik.

Foto: youtube screenshot

- Kao dijete puno sam vremena provodio u Dubrovniku i vežu me lijepe uspomene. Volim miris soli u zraku - objasnio je Nermin. S proračunom od 3,2 milijuna kuna Nermin, supruga Tifanny i njihovo troje djece biraju između tri nekretnine - kamene kuće s bazenom, moderne dvokatnice s pogledom na more i kuće u starinskom štihu koja se nalazi u jezgri starog grada. Najveći problem obitelji stvara prostor s obzirom na to da se radi o peteročlanoj obitelji.

Ova reality serija emitira se na televiziji od 1999. godine, a trenutno je aktualna 13. sezona.