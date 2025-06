Američki rokeri Queens of the Stone Age vraćaju se na Šalatu!

Queens Of The Stone Age (QOTSA), jedan od najvećih rock bendova današnjice, vratio se koncertima nakon godine dana pauze, svjetska turneja krenula je u SAD-u, a QOTSA dolazi na zagrebački stadion Šalata 22. i 23. srpnja, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Dva furiozna rasprodana koncerta u Bostonu označila su povratak QOTSA na pozornice diljem SAD-a i Europe, a upravo su Boston i Zagreb jedini svjetski gradovi u kojima će tijekom velike turneje održati dva koncerta zaredom. Jedna od najvažnijih ovogodišnjih rock turneja kroz 40-ak koncerata u dva i pol mjeseca vodi QOTSA po kultnim dvorana, arenama i velikim open air festivalima.

Mediji poput NME hvale početak turneje i bogatu setlistu nakrcanu hitovima od čak 18 pjesama, koje će se zasigurno čuti i u Zagrebu. Među njima su “No One Knows”, “3’s & 7’s”, “I Sat By The Ocean”, “Negative Space”, “If I Had A Tail”, “My God Is The Sun”, “Emotion Sickness”, “The Way You Used To Do”, “Carnavoyeur”, “Paper Machete”, “Smooth Sailing”, “Make It Wit Chu”, “Little Sister”, “Go With The Flow” i “Song For The Dead”.

Bend je također odsvirao neke pjesme koje nisu godinama svirali uživo, poput “Keep Your Eyes Peeled”, “Suture Up Your Future” i “Song For The Deaf”.

Redovito prozivani jednim od najboljih bendova uživo, QOTSA čine Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore. Ono što je krenulo od svirki u pustinji preraslo je u neospornu glazbenu silinu, grupu bez koje su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi.

Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, Queens Of The Stone Age su u sljedećih gotovo 30 godina postali jedan od najvažnijih rock bendova na svijetu. Osnovao ga je Josh Homme u Kaliforniji, a kroz povijest među članovima bili su primjerice i Dave Grohl, Mark Lanegan i Nick Oliveri.