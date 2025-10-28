Amerikanac iz 'Supertalenta' koji uređuje kuću u Hrvatskoj moli za pomoć: 'Život pun...'

Kad je Justus Reid, Amerikanac iz Južne Dakote, odlučio za 5000 eura kupiti staru kuću u Hrvatskoj, mnogi su mislili da je riječ o još jednom internetskom eksperimentu. Danas, nekoliko mjeseci kasnije, njegova se avantura pretvorila u seriju koju na društvenim mrežama prate deseci tisuća ljudi, a sad je u priču stigao i novi lik.

Iz šume, ravno prema njegovoj kućici, došetao je mačić. I, naravno, Justus ga je udomio.

- Život je pun iznenađenja - napisao je kratko ispod videa, u kojem se vidi kako mu se novi sustanar oprezno mota oko nogu.

Justus je zamolio pratitelje da mu pomognu odabrati ime, a većina se, čini se, složila.

'Nazovi ga Igor (po susjedu koji ti pomaže u obnovi)', 'Pratitelji su složni - mačić se zove Igor', 'Preslatko', 'Sada je tvoja kuća postala dom', 'Ovo je savršeno', dio je komentara s Instagrama.

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa prije nekoliko mjeseci usred šume u Zagorju. Pristao je na razgovor i fotografiranje, ali zamolio je da se ne otkriva točna lokacija njegove kuće. Otkrio je kako mu je kuću prodao prijatelj iz Zagreba, a na pitanje je li požalio kad je shvatio koliko je posla pred njim, odgovorio je:

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije.

Justus Reid postao je prava internetska zvijezda na Balkanu. Publiku je osvojio osebujnim humorom i lakoćom kojom je prigrlio lokalnu kulturu, pa ne čudi da se sam opisuje kao 'balkanizirani američki influencer'. Rođen je 18. srpnja 2000. u Južnoj Dakoti. Prve sadržaje objavio je 2021., a umjesto glamura, birao je garaže i radionice.

Snimao je o automobilima i njihovoj restauraciji, a upravo mu je video o legendarnom Yugu 45 otvorio vrata regionalne publike.

Od tad njegova karijera ide samo uzlazno. Prije dvije godine upoznala ga je šira hrvatska publika u 'Supertalentu', gdje je izvedbom pjesme 'Zajdi, zajdi' iznenadio i oduševio gledatelje. Ubrzo nakon tog nastupio je i na TEDx događaju u Koprivnici, gdje je govorio o moći viralnog sadržaja i o tome kako društvene mreže mogu spajati kulture.

