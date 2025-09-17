Amerikanac iz 'Supertalenta' sad ima struju u kući od 5000€! 'Nevjerojatno, bez riječi sam'

Justus Reid pohvalio se velikim postignućem na svojim društvenim mrežama. Naime, Amerikanac koji je domaćoj publici poznat po svom nastupu u 'Supertalentu', u svojem Instagram profilu u najnovijem videu pohvalio se kako njegov dom napokon ima struju. Iako su svjetla privremena, Justus je konačno oduševljen što njegova kuća doslovno 'svijetli'.

- Ovo je bilo prosvjetljujuće - napisao je Justus, a oduševljeni obožavatelji odmah su mu se javili u komentarima.

'Prekrasno', 'Nevjerojatno!!!!', 'Bez riječi sam! Kuća izgleda nevjerojatno! Stvarno, jednostavno je... vau!', 'Super brate', 'Izgleda puno bolje s njima. Sviđa mi se da vanjska strana izgleda puno ljepše, pisali su mu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:48 Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Video: Goran Stanzl/Pixsell

Usto, pokazao je i solarne panele postavljene na krovu, što je još jedan korak prema energetskoj samostalnosti njegove male kuće. Još jedan novitet je i poboljšanje krova na kupaonici, koji sada prostoriju potpuno zatvara i omogućuje nastavak radova.

Inače, Justus svoj dom gradi polako, ali s puno entuzijazma. Na svojim društvenim mrežama svakodnevno dijeli avanture preuređenja svog doma. Podsjetimo, za kuću koju je kupio u Krapinsko-zagorskoj županiji dao je samo 5000 eura. Također, nedavno se pohvalio i da ima djevojku.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL