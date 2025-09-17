Obavijesti

NAPREDAK U OBNOVI

Amerikanac iz 'Supertalenta' sad ima struju u kući od 5000€! 'Nevjerojatno, bez riječi sam'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Justus je pokazao i solarne panele te krov na kupaonici, a oduševljeni pratitelji redovito prate svaki korak njegove avanture obnove kuće koju je kupio za samo 5000 eura

Justus Reid pohvalio se velikim postignućem na svojim društvenim mrežama. Naime, Amerikanac koji je domaćoj publici poznat po svom nastupu u 'Supertalentu', u svojem Instagram profilu u najnovijem videu pohvalio se kako njegov dom napokon ima struju. Iako su svjetla privremena, Justus je konačno oduševljen što njegova kuća doslovno 'svijetli'. 

- Ovo je bilo prosvjetljujuće - napisao je Justus, a oduševljeni obožavatelji odmah su mu se javili u komentarima.

'Prekrasno', 'Nevjerojatno!!!!', 'Bez riječi sam! Kuća izgleda nevjerojatno! Stvarno, jednostavno je... vau!', 'Super brate', 'Izgleda puno bolje s njima. Sviđa mi se da vanjska strana izgleda puno ljepše, pisali su mu. 

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit 08:48
Usto, pokazao je i solarne panele postavljene na krovu, što je još jedan korak prema energetskoj samostalnosti njegove male kuće. Još jedan novitet je i poboljšanje krova na kupaonici, koji sada prostoriju potpuno zatvara i omogućuje nastavak radova.

Inače, Justus svoj dom gradi polako, ali s puno entuzijazma. Na svojim društvenim mrežama svakodnevno dijeli avanture preuređenja svog doma. Podsjetimo, za kuću koju je kupio u Krapinsko-zagorskoj županiji dao je samo 5000 eura. Također, nedavno se pohvalio i da ima djevojku.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

