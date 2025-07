Amerikanac kupio kuću za 5000 eura u Hrvatskoj, sad otkrio i da ima curu: Evo kako izgleda

Mladi Amerikanac Justus Reid, koji je u Hrvatskoj postao poznat široj javnosti nakon nastupa na Supertalentu, ne prestaje oduševljavati svoju publiku na društvenim mrežama. On je nedavno objavio da je kupio kuću za 5000 eura, no nije točno htio otkriti gdje je. Obzirom da je živio i putovao po cijelom Balkanu, redala su se nagađanja, no kasnije se otkrilo da se kuća nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Već tjednima Justus na društvenim mrežama objavljuje kako sređuje kućicu usred šume, koja je bila u lošem stanju, a u svemu mu pomažu i prijatelji i susjedi. Sada je u novom videu, i to 27. nastavku njegove viralne avanture, otkrio da ima još jednog pomagača, odnosno - pomagačicu. Mladu djevojku Angie!

Kako je ispričao u videu, krenuo je, zajedno s prijateljima i susjedima koji će rado pomoći, raditi na krovu kuće, no kada je idući dan pala kiša - put do njegove kuće bio je zatvoren i radovi se nisu mogli nastaviti. Srećom, kaže na snimci, društvo mu je pravila djevojka Angie koja je došla k njemu večer prije. A simpatični par nije dugo čekao da se prime posla - zasukali su rukave i krenuli raditi kako bi obnova što brže završila.

Oduševili su mnoge Justusove pratitelje, ali i iznenadili!

'Samo tako, u 27. dijelu odjednom je u vezi?! Kakav preokret!', 'Novi lik u ovom serijalu!', 'Kako je moguće da je nikada prije nismo vidjeli?', 'Kupio je kuću za 5000 eura, stekao hrpu prijatelja, i sad još ima curu? Stvarno zna kako uživati u životu', pisali su mu pratitelji ispod snimke. A ispod 28. nastavka mu je komentirala i Ella Dvornik koja je oduševljena s Angie i što je napokon 'otkrivena'.