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NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Piše Tina Ozmec-Ban,
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VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
Foto: screenshot/Pod Biokovom
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Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...

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Nedjeljna večer festivala 'Modro i zeleno' u Makarskoj trebala je biti obilježena jednim od najiščekivanijih nastupa cijelog programa. Brojna je publika jedva čekala koncert Gorana Bareta & Majki, no kako navodi Pod Biokovom, nastup je završio i prije nego što je počeo. 

- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojem se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića. 

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja ovog festivala. O razlogu prekida koncerta se zasada nisu oglasili iz benda ni iz organizacije. 

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Komentari 3
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