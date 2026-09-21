VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Nedjeljna večer festivala 'Modro i zeleno' u Makarskoj trebala je biti obilježena jednim od najiščekivanijih nastupa cijelog programa. Brojna je publika jedva čekala koncert Gorana Bareta & Majki, no kako navodi Pod Biokovom, nastup je završio i prije nego što je počeo.

- Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom - stoji u objavi uz video na kojem se vidi kako mu njegovi kolege pomažu sići s pozornice u Parku fra Jure Radića.

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja ovog festivala. O razlogu prekida koncerta se zasada nisu oglasili iz benda ni iz organizacije.