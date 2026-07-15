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NA RADOST MJEŠTANA

Amerikanac koji je u Zagorju kupio kuću sada obnavlja park: 'Vrijeme je da se odužim...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Amerikanac koji je u Zagorju kupio kuću sada obnavlja park: 'Vrijeme je da se odužim...'
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Foto: instagram
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Justus Reid, američki influencer, nakon kupnje i obnove kuće u Zagorju za pet tisuća eura sada se prihvatio renovacije zapuštenog parka

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Justus Reid, američki glazbenik i influencer koji je osvojio simpatije publike diljem Balkana, ponovno je oduševio svoje pratitelje. Nakon što je dokumentirao kupnju i obnovu kuće u Zagorju za pet tisuća eura, sada se prihvatio novog projekta - renovacije zapuštenog seoskog parka. Svoj pothvat nazvao je "Obnova moje zajednice" i sve je podijelio u videu na Instagramu, poručivši kratko: "Vrijeme je da se odužim!".

Video započinje prikazom zatečenog stanja koje je daleko od idealnog: zahrđale ljuljačke s ispucalim sjedalima, slomljena klackalica oštrih rubova i napuknuto košarkaško igralište s dotrajalom drvenom pločom. Reid, poznat po svom "uradi sam" pristupu, odmah kreće u akciju.

POGLEDAJTE KAKO JE SREDIO KUĆU:

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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prvi korak bila je zamjena starih ljuljački novima, što je odmah izmamilo osmijehe na lica lokalne djece koja su se okupila kako bi promatrala radove. Zatim je na red došao koš. Uz pomoć susjeda, Reid je demontirao staru i tešku ploču, a djeca su veselo navijala dok je padala na tlo. Ubrzo je postavljena nova, moderna ploča, a Reid se čak popeo na krov svog automobila kako bi montirao obruč.

Najveći izazov predstavljala je, kako ju je nazvao, "smrtonosna klackalica". Odnio ju je do susjeda Matea, vještog majstora, koji je od hrastovine izradio nova, sigurna sjedala. Reid ih je zatim obojio, a za ručke su iskoristili prenamijenjene nosače za bicikle. Video završava napeto - dok jaka kiša počinje padati, koš još uvijek nije do kraja pričvršćen, a igralište i sjenica čekaju obnovu. Reid je time najavio da je ovo tek prvi dio velikog projekta.

Foto: instagram

Ovaj potez samo je nastavak Reidove priče o životu u Zagorju, kamo se preselio nakon goleme popularnosti koju je stekao izvodeći domaće hitove na TikToku. Kako je objasnio u videu, obnova parka njegov je način da zahvali zajednici koja mu je pomogla pri gradnji vlastitog doma.

 *uz korištenje AI-ja
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