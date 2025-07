Milijuni prate njihove avanture u Hrvatskoj! Strani influenceri ovdje snimaju, ali i kupuju kuće

Stotine ljudi, prvenstveno djece, okupilo se u ponedjeljak u Splitu gdje su dočekali i, kako se činilo, na svakom koraku pratili, svojeg omiljenog YouTubera IShowSpeeda koji je krenuo na europsku turneju. Tim povodom je u ponedjeljak bio upravo na ulicama Splita, gdje je iskušao brojne stvari, a sve je uživo prenosio i na svojem YouTube kanalu. Snimku uživo je u trenucima pratilo i više od 100.000 ljudi, a dan kasnije, broj pregleda iznosio je više od četiri milijuna!

Foto: screenshot/Youtube

IShowSpeed, inače pravog imena Darren Watkins Jr., 20-godišnji je mladić iz Ohia koji je svoj YouTube pokrenuo još 2016. godine, no godinama se njegov sadržaj svojio na igranje videoigara poput NBA 2K i Fortnite, te ga je pratilo svega nekoliko gledatelja. Potpuni preokret doživio je 2021. godine, kada je njegova publika počela objavljivati isječke njegovih reakcija na TikToku.

Njegovo eksplozivno i često nasilno ponašanje – vrištanje, lajanje na kameru i bijesni ispadi – postalo je viralno. U samo nekoliko mjeseci, njegov kanal je s nekoliko tisuća pretplatnika narastao na više od milijun.

Foto: Reuters/STEPHANIE LECOCQ/Ilustracija

A sve to dovelo ga je i do Hrvatske, gdje su obožavatelji pratili svaki njegov korak, što preko prijenosa, a što uživo. IShowSpeed je svoj prijenos uživo počeo u automobilu gdje je sjedio u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, a zatim je došao i do Peristila gdje se odjenuo u rimskog zapovjednika, i obratio se fanovima koji su ga čekali. Izvukao je mač i viknuo 'This is Sparta' ('Ovo je Sparta', što je jedna od najpopularnijih scena iz filma '300' s Gerardom Butlerom).

Nakon toga degustirao je i jedno od najpoznatijih jela s ovih prostora, ćevape, a sudeći prema njegovom izrazu lica - oduševili su ga! Poslije se uputio na plažu Ježinac gdje je pred okupljenima skakao u more. No ne reklamira samo IShowSpeed Hrvatsku u posljednje vrijeme.

Split: Najpopularniji svjetski streamer IShowSpeed skakao je u more na splitskoj plaži Ježinac | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prošlog tjedna je veliki viralni hit na društvenim mrežama postao još jedan Amerikanac, Justus Reid, koji je otkrio kako je kupio kuću 'na Balkanu' za 5000 eura. Kasnije je zagorje.com doznalo kako se njegova skromna kućica nalazi na nepristupačnom upravo u Zagorju, a oko radova na njoj mu pomažu i susjedi.

Sve to je Justus zabilježio na svojim društvenim mrežama, a pregledi se broje u milijunima! Inače, Justusu se život promijenio nakon što je objavio video o legendarnom Yugu 45 i nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Proslavio se zatim u 'Supertalentu' gdje je pjevao na hrvatskom jeziku, a naposljetku se ovdje i preselio.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A da je strancima zanimljiva Hrvatska, i to ne samo za ljetovanje, pokazuju i drugi influenceri koji su se odlučili ovdje ostati. Niav Konno, Amerikanka s dvojnim državljanstvom, koja je pronašla svoj dom u Makarskoj, prije nekoliko mjeseci nam je ispričala da joj je to prvi put da živi u malom gradu. “Lijepo je pridružiti se zajednici u kojoj se svi poznaju i brinu jedni od drugima”, ispričala nam Niav Konno prije nekoliko mjeseci.

Joshua Čirjak, Kanađanin hrvatskih korijena i također tiktoker, nedavno je kupio stan u Zadru, a uopće ne skriva kako “muku muči s padežima”. Osim njih, o Hrvatskoj rado na mrežama govori i Laura Marin, koja se u Balkan zaljubila davno - preko pjesama.

Iako tu ne živi, uživa izvodeći pjesme s ovih prostora, a ranije nam je ispričala kako je zbog toga naučila jezik, i to već s 14 godina.