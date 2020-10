Amerikanka rasturila u showu 'Zvijezde pjevaju', sada snimila country pjesmu o Lijepoj našoj

Colburn je prethodno na putovanju Hrvatskom snimila dokumentarni film 'WOW! Croatia!' koji joj je donio prestižnog Emmyja. Sada je objavila prvu country pjesmu o Hrvatskoj

<strong>Ashley Colburn</strong> (33), dvostruka dobitnica Emmyja, televizijska producentica i novinarka iz Kalifornije, prošle je godine sudjelovala u televizijskom showu 'Zvijezde pjevaju' s partnerom <strong>Bojanom Jambrošićem</strong> (35). Tada ju je javnost pobliže upoznala, a Hrvatska joj se jako svidjela. 

Na putovanju Hrvatskom snimila je dokumentarni film 'WOW! Croatia!' koji joj je donio prestižnog Emmyja. Snimila je i prilog 'Čudesna Hrvatska' koji ju je 'napravio' dvostrukom dobitnicom Emmyja. No to nije sve. Sada je objavila pjesmu 'Feels like home', koja je postala prva country pjesma posvećena Hrvatskoj. Producirana je u Nashvilleu. 

Iako je Ashley proputovala gotovo cijeli svijet, za Hrvatsku kaže kako joj je drugi dom. Zaljubila se u Istru, a prije četiri godine kupila je i kuću. 

- Moj brat putovao je Europom, spomenuo je Hrvatsku i pokazao mi fotografije. Vrativši se u Kaliforniju, jedne večeri sjedeći u svojoj kući shvatila sam da sam najsretnija bila u Hrvatskoj. Guglajući 'kamena kuća Istra', prvo mjesto koje mi se prikazalo bila je Brtonigla koja je danas moj dom - ispričala nam je svojedobno Colburn. 

Hrvate smatra ljudima koji su ponosni na svoju zemlju, a prema njezinom mišljenju, jako su gostoljubivi. Njezina obitelj i prijatelji sretni su što je pronašla svoj dio 'raja'.

- Mladi ljudi odlaze i to je u redu, ali mislim da će s vremenom shvatiti koliko je dobar život u Hrvatskoj i da će se na kraju vratiti - rekla je Ashley.