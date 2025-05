Amira Medunjanin i Tonči Huljić rade na duetu: On je prava raja

Jedan od najuspješnijih skladatelja s ovih prostora, umjetnik i producent Tonči Huljić, snimio je duet s iznimnom umjetnicom, jednom od najvažnijih interpretkinja sevdaha, Amirom Medunjanin. Ova nesvakidašnja suradnja već od samog početka izazvala je veliku pozornost, kao i snimanje videospota koje se proteklog vikenda odvilo u Sarajevu.

Foto: Amar Jazic

- Bila bi stvarno šteta da proživim život, a da nijedan spot ne snimim u Sarajevu. I evo, sada, u ovim godinama, uspio sam si to priuštiti. Prezadovoljan sam spotom – prvotno sam mislio da ćemo pola snimiti u Sarajevu, a pola u Splitu. No, čini mi se da je ovdje sve išlo tako lijepo i spontano. Sarajlije i turisti su bili iznenađeni kad su nas vidjeli kako pjevamo po ulici, srdačno su nas dočekali, i snimili smo savršene kadrove. Mislim da je to dovoljno, ali Amira bi voljela da snimimo i u Splitu, jer je dio svog života provela u tom gradu. Tako da ćemo spot započeti i završiti u Splitu, a središnji dio bit će u Sarajevu - izjavio je Huljić nakon snimanja na Baščaršiji.

Amira Medunjanin, poznata po izražajnom glasu i autentičnom pristupu sevdahu, te po svom doprinosu očuvanju glazbene baštine Bosne i Hercegovine, bila je sjajna domaćica te je i sama uživala u snimanju kadrova u svom gradu.

- Ovo mi je drugi spot u životu. Snimanje je bilo divno, Tonči je super – prava raja. Sve je bilo spontano, a ljudi su sjajno reagirali na nas i na pjesmu - rekla je Medunjanin.

Foto: Amar Jazic

Ovaj duet izazvao je veliko zanimanje, jer spoj dvaju iznimnih glazbenih senzibiliteta gotovo uvijek donosi nešto posebno.

- Poziv me iznenadio, ali pjesma mi se odmah svidjela – tekst je genijalan, nekoliko rečenica me stvarno dotaklo i to je bilo to. Naizgled nespojivo, ali na kraju zvuči sjajno. Meni se jako sviđa. Pjesma me osvojila na prvu. Ovo mi je prvi službeni duet u karijeri i sretna sam što je to upravo ovakav spoj. Split mi je drugi rodni grad jer sam devedesetih tamo provela dio života. Sve me vodilo prema tome da otpjevam ovu pjesmu – drukčija je od svega što sam dosad radila - dodala je.

Foto: Amar Jazic

- Ta suradnja je već neko vrijeme bila u zraku. Postojala je čak ideja o zajedničkom albumu, ali eto – dogodila se ova pjesma. Iako sam je prvotno napisao za sebe, jedan trenutak u tekstu me asocirao na Amiru. Izraz 'i život ode nabrzaka' zazvučao mi je poput stihova sevdalinke i pomislio sam: 'Idem nazvati Amiru.' Jako smo zadovoljni kako je sve ispalo. Ne težimo hitovima, ali čini se da bi ovo mogla postati velika pjesma koja će trajati - zaključio je Huljić.

Snimanje videospota realizirala je Hayat Produkcija, pod redateljskom palicom Anisa Mujanovića, a premijera pjesme i spota očekuje se krajem lipnja.