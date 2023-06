Amra se borila za 'Savršenog', a prije šest godina u 'Ljubav je na selu' obojala kosu radi farmera

Iako je svima poznata iz treće sezone 'Gospodina Savršenog', Amra Salihćehajić (26) prije šest godina sudjelovala je u showu 'Ljubav je na selu'.

Tad se predstavila kao novinarka jer je bila angažirana na jednoj televizijskoj postaji u Brčkom, a tad je već imala svoj YouTube kanal i Facebook profil s više od šest tisuća prijatelja.

Amra se borila za srce farmera Marija, a najveća konkurentica bila joj je Josipa. Zbog farmera je Amra čak i promijenila imidž pa je svoju kosu obojila u plavo.

- Odlučila sam promijeniti boju kose zato što smo se Josipa i ja uvijek prepucavale oko toga jer se ja nikada nisam u životu ofarbala i onda me Mario počeo nagovarati da bih stvarno to trebala napraviti. Naravno, mene ne treba dugo nagovarati, a i na kraju mi je to bila želja jer sam ga baš zavoljela kao osobu - komentirala je tad, kako prenosi RTL.

Ipak, kad je farmer Mario trebao odlučiti između nje i Josipe, Amra je otišla kući. U sezoni 'Gospodina Savršenog' ostala je zapamćena po izjavi ako se tada ne uda, da neće nikada.

Sreće s Tonijem Šćulcem (32) nije imala, a trenutačno Amra živi u Zagrebu gdje je kako kaže od malena trebala biti.

- Trebala sam krenuti u osnovnu školu u Zagrebu, ali je život imao neke druge planove. Drago mi je što mogu reći da je Zagreb danas moj dom. Zagreb je grad prepun mogućnosti. Tako sam odnedavno polaznica Aikida, mađarskog jezika i vanjski suradnik na projektu za obnovu Zagreba od posljedica potresa - priznala nam je nedavno.

Dodala je kako su fanovi na društvenim mrežama mislili da je trudna nakon što je objavila fotografiju s trbuščićem, ali otkrila je da je riječ o reklamnoj kampanji.

- Nakon što sam objavila video s trudničkim trbuščićem brojni su mi čestitali i u nekoliko sekundi moj inbox je bio prepun čestitki za bebu, bilo je simpatično i lijepo vidjeti da se toliko poznatih i nepoznatih ljudi iskreno raduju mojoj sreći - rekla nam je dalje.