Amra iz 'Savršenog' o trudnoći i Toniju: Lijepo je vidjeti koliko se ljudi iskreno raduju mojoj sreći

Nakon što sam objavila video s trudničkim trbuščićem brojni su mi čestitali i u nekoliko sekundi moj inbox je bio prepun čestitki za bebu, bilo je simpatično i lijepo vidjeti da se toliko poznatih i nepoznatih ljudi iskreno raduju mojoj sreći, rekla nam je Amra Salihćehajić (26) koja je gledateljima poznata iz 'Gospodina Savršenog' gdje se borila za srce fatalnog Splićanina, Tonija Šćulca (32) . Amra nam je sada otkrila je li uistinu trudna, kako sada gleda na showu te kako se snašla u Zagrebu nakon preseljenja.

Amra je šetala u različitim haljinama, a u prvi je plan upao njezin trudnički trbuh. Ipak, bila je samo riječ o reklamnoj kampanju.

- To je bila reklama za liniju haljina namijenjenim trudnicama. Bilo bi očekivano od mene da na taj način objavim svoju trudnoću jer svakodnevno dijelim svoj život na društvenim mrežama - rekla nam je simpatična Amra kroz osmijeh.

Foto: Privatni album

Iskustvo iz realityja, kaže nam, donijelo joj je puno dobih stvari u život te da se može vratiti opet bi napravila isto - od početka do kraja.

- Zahvaljujući emisiji otvorila su mi se mnoga vrata brže nego što bi to bilo bez rijalitija. S poslovne strane nerijetko dobivam ponude za suradnje i biram s kim ću raditi i što ću promovirati na svom profilu. S privatne strane upoznala sam divne ljude, a neki od njih su mi i dan danas prijatelji. Zahvalna sam na našem projektu koji je uistinu bio nezaboravno iskustvo kojeg ću se uvijek rado sjećati - govori nam.

Foto: RTL

U 'Gospodinu Savršenom' borila se naklonost Tonija. Iako se činilo da se između njih rađa ljubav, Toni je u konačnici izabrao Stankicu Stojanović (37)

- Ja sam tamo pronašla ljubav, ali nije bila obostrana - našalila se Amra.

Foto: RTL

Pitali smo je i mogu li je gledatelji u budućnosti očekivati u nekom realityju.

- Nikad ne reci nikad! Ukoliko se pojavi format rijalitija koji mi odgovara prijavila bih se. A dok se ne pojavi takav show gledatelji će me gledati u pauzama emisije, točnije u reklamama,serijama i filmovima, jer sam odnedavno počela i to raditi. Nisam pobjegla od kamera, samo što biram projekte kojeg su kraćeg trajanja kako bih mogla raditi stalni posao - otkrila nam je.

Tijekom 'Savršenog' upoznali smo i Amrinu majku Zumku, a kada se pojavila na malim ekranima gledatelji su bilo oduševljeni njenom energijom i iskrenošću. Amra će, kaže nam, do kraja života pamtiti dan kada je njena majka ušla u show.

- Reakcija javnosti me oduševila i dan danas kad me na ulici prepoznaju pitaju me za majku. A moja kao i svaka majka je moja podrška. A ako se pojavi show gdje se možemo zajedno prijaviti otvorena i tad sam otvorena za nove projekte - rekla nam je.

Foto: RTL

Amra se prije 10 mjeseci preselila u Zagreb, a kaže nam, da uvijek voli reći da se vratila u Zagreb jer je kao dijete tamo živjela.

- Trebala sam krenuti u osnovnu školu u Zagrebu, ali je život imao neke druge planove. Drago mi je što mogu reći da je Zagreb danas moj dom. Zagreb je grad prepun mogućnosti. Tako sam odnedavno polaznica Aikida, mađarskog jezika i vanjski suradnik na projektu za obnovu Zagreba od posljedica potresa - pohvalila nam se.

Foto: Privatni album

Nakon showa je s nekim djevojkama ostala u kontaktu.

- Putevi su nam se ponovo spojili otkako živim u Zagrebu. Često nas možete sresti na Cvjetnom trgu, Zrinjevcu ili Gornjem gradu - priča nam.

Foto: Privatni album

Srce joj je, kaže nam, trenutačno slobodno.

- Kada se pojavi osoba koja može pratiti moje ambicije, ubrzan tempo života i voljeti me takvu kakva jesam, moje će srce biti sretno zauzeto. Moram priznati proces nije lagan, mnogo je onih koji mi prilaze isključivo u želji da dođu do izražaja i daju sebi na važnosti, ali ubrzo bivaju otkriveni - govori Amra pa nam otkriva što joj je najbitnije u vezi:

- Iskrenost, poštovanje i povjerenje. Ne želim nikog mijenjati, a i ne želim da mene netko mijenja.