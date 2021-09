Glumica Mayim Bialik (45), najpoznatija po ulozi Amy u 'Teoriji velikog praska' u utorak je gostovala u 'The Late Late Show" i voditelju Jamesu Cordenu ispričala detalje svog odnosa s kolegom Neilom Patrickom Harrisom (48).

Naime, oboje su bili dječje zvijezde i bili su vrlo bliski, a čak su se i podržavali gostujući u svojim hit TV emisijama. Nakon što se Bialik pojavila u Harrisovoj medicinskoj drami 'Doogie Howser, M.D.' 1990., on je gostovao u njezinom sitcomu 'Blossom'.

Međutim, njihovo je prijateljstvo 1997. stavljeno na kušnju. Te se godine Harris pojavio u mjuziklu 'Rent', a njegovom su nastupu zapljeskali svi - osim Mayim Bialik.

- Kad je tvoj prijatelj u predstavi, a zatim svi plješću na kraju, a ti kažeš svom dečku pored sebe 'Neću ustati zbog ovog', a onda podigneš pogled i Neil Patrick Harris gleda upravo u tebe, to je jedan loš dan - rekla je Bialik, no istaknula je kako je Neilov nastup bio fantastičan.

- Mislim, on je bio nevjerojatan, ali jednostavno nisam voljela ovacije. To nije bila nešto što sam radila. No tako nešto ne treba reći naglas jer kad sam otišla iza pozornice da ga pozdravim, jer tada smo još bili prijatelji, rekao mi je: 'Ne šalim se, zašto si rekla da nećeš ustati?' On mi je čitao s usana! - ispričala je glumica.

Otkrila je da dugo nisu pričali zbog toga, ali na kraju joj je Neil ipak oprostio i poslao joj cvijeće.