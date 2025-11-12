Obavijesti

NEOBIČNA ODLUKA

Amy Schumer jako smršavila pa šokirala fanove novim potezom: 'Sve ću ih obrisati jer zašto ne?'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Slavna komičarka nedavno je iznenadila javnost velikom transformacijom, a sada je učinila nešto čemu se nitko od obožavatelja nije nadao

Poznata glumica Amy Schumer svoje je obožavatelje iznenadila neobičnom odlukom. Naime,  jučer je odlučila obrisati sve stare objave sa svog Instagram profila na kojemu se sada nalazi tek jedna nova s nekoliko njenih fotografija u nizu. Svojim se pratiteljima tim povodom obratila i u Instagram storyju.

Foto: Instagram

Ova 44-godišnja komičarka na storyju je objavila svoj prvi Instagram post te dodala: 'Moja prva ikad Insta objava. Sve ću ih izbrisati jer zašto ne?'. Nedugo nakon toga, gotovo sve fotografije s njenog profila su nestale, a ostala je samo najnovija objava.

Uz fotografije sebe u kratkoj, pripijenoj crvenoj haljini, glumica, koja je nedavno javnost iznenadila svojom transformacijom drastično smršavivši, u opisu je uz ostalo dodala i: 'Zapravo sam izašla iz kuće danas. Tko je ponosan? Osjećam se dobro i sretno. Izbrisala sam stare fotke bez razloga!'.

Do nenadanog poteza došlo je nakon što je Schumer sa svojim pratiteljima na Instagramu otvoreno dijelila svoje iskustvo mršavljenja te fotografije koje ga dokumentiraju. Uz jednu je objavu napomenula: 'Osjećam se snažnom i kao ja'.

Osim toga, glumica je još ranije govorila i o svom užasnom iskustvu s lijekom Ozempic, a otkrila je i kako se 2022. godine podvrgla liposukciji. 'Dakle, probala sam Ozempic prije gotovo tri godine i bila sam prikovana za krevet. Povraćala sam - i onda nemaš energije. Ali drugi ga ljudi uzimaju, i dobro im je. Tako da, Bog is blagoslovio', priznala je komičarka.

94th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Nekoliko godina nakon, Schumer je počela koristiti drugi  GLP1 lijek, odnosno Mounjaro, o kojemu je govorila u ožujku ove godine u jednom od svojih videa na Instagramu. Tada je rekla kako je s njim imala 'odlično iskustvo', prenosi People.

Slavna glumica prošle je godine javnosti objavila kako boluje od  Cushingovog sindroma, endokrinog poremećaja kojeg uzrokuje dugotrajno povišena razina hormona kortizola, te objasnila kako želi početi 'zagovarati zdravlje žena'. 'Posramljivanje i kritiziranje naših tijela koja se konstantno mijenjaju, nešto je s čim sam se morala boriti i čemu sam dugo svjedočila', objasnila je.

'Tako želim da žene vole sebe i budu neumoljive u borbi za svoje vlastito zdravlje unutar sistema koji im obično ne vjeruje', zaključila je Amy Schumer.

