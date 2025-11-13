Obavijesti

BRUTALNO ISKRENA

Amy Schumer otkrila tešku pozadinu gubitka kilograma: 'Lice mi se vratilo u normalu...'

Amy Schumer otkrila tešku pozadinu gubitka kilograma: 'Lice mi se vratilo u normalu...'
Objasnila je kako njezin fokus bio isključivo na zdravlju. "Radila sam na tome da živim bez bolova i konačno sam u tome uspjela. Moja endometrioza je bolje. Leđa mi zacjeljuju", otkrila je komičarka

Američka komičarka i glumica Amy Schumer svojom je najnovijom objavom na Instagramu odlučila stati na kraj nagađanjima o svom izgledu. Uz neobičnu fotografiju, podijelila je snažnu i iskrenu poruku o svom zdravstvenom putu i borbi s bolešću.

Na fotografiji Schumer pozira s otkačenim naočalama ukrašenim draguljima i umjetnim očima, no opis koji prati sliku sve je samo ne šaljiv. Glumica se izravno obratila medijima koji su stvorili narativ da je izbrisala stare fotografije jer se sramila svog izgleda prije gubitka kilograma. "Hej, mediji, nisam izbrisala stare fotografije jer su nastale prije nego što sam smršavjela. To je narativ koji ste vi stvorili. Uvijek sam bila ponosna na to kako izgledam", započela je Schumer.

Objasnila je kako njezin fokus nije bio na "putovanju mršavljenja", već isključivo na zdravlju. "Radila sam na tome da živim bez bolova i konačno sam u tome uspjela. Moja endometrioza je bolje. Leđa mi zacjeljuju. Više nemam Cushingov sindrom, pa mi se lice vratilo u normalu", otkrila je komičarka. Dodala je kako je zahvalna što je snažna i zdrava, posebno zbog svog sina, te naglasila kako će njezina težina vjerojatno uvijek varirati jer je žena u perimenopauzi koja koristi hormonalnu terapiju.

Njezina iskrenost naišla je na masovno odobravanje pratitelja. Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare podrške, a obožavatelji su je zasuli emotikonima srca i pljeska. "Predivno. I ti i izjava", "Legendo, dobro rečeno!", "Najbolja si!", samo su neke od poruka koje su joj uputili fanovi, slaveći njezinu hrabrost i autentičnost.


 

