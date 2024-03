Danijela i Alan posvađali su se tijekom brčkanja u jacuzziju: 'Nisam ti ja lutka. Pusti me...'

Danijela i Alan novi su par u showu 'Brak na prvu', a kako kažu, zadovoljni su jedno s drugim. Trenutačno uživaju na medenom mjesecu, a malo su se porječkali. Odlučili su se okupati u jacuzziju te se tamo počeli prepirati. 'Prestani mi govoriti što da radim', rekla je Danijela nakon što ju je Alan pitao zašto sjedi na određen način.

- Kad smo bili za oltarom, on je krenuo s time i to se konstantno događa. Super je, predivan i drag, ali odjednom krene i počne mi govoriti kako da hodam, dišem, kako da stojim, držim nogu i jednostavno ne znam što da radim s tim informacijama. To se dogodilo već nekoliko puta u 24 sata. To me nervira - dodala je Danijela te isto rekla i Alanu u lice.

Foto: RTL

- Stavit ću ruku gdje ja hoću. Pa nisam ja lutka! Nemoj mi govoriti za moje dobro. Pusti me. Da, sjela sam tako i sjest ću kako ja hoću. Pusti me da sama ispružim svoje noge - poručila mu je, a on se složio s njom. 'To je bila neka svađa. Mislim da je dobro da se koji put porječkamo kako bi se mogli miriti', rekao je on.

- Super mi je da smo to jako brzo riješili. Čak mi se učinilo da se to njemu svidjelo - zaključila je.

Foto: RTL