Ana iz 'Gospodina Savršenog': Otac me htio ubiti sjekirom...

Imela sem svoje prvo predavanje, na katerem sem lahko odprto, brez zadržkov in obsojanja, govorila o svoji težki zgodbi. In to pred polno dvorano čudovitih in srčnih žensk. Najboljše vprašanje je bilo: kaj sem se iz vsega tega naučila? Da LJUBEZEN in POGOVOR lahko rešita vse. In čeprav je že zlajnano in v tem času zelo "moderno", a vseeno še zmeraj zelo zelo resnično:na prvem mestu je ljubezen do sebe. Mnogo ljudi pravzaprav sploh ne ve, kaj to je. Sama se vsakodnevno srečujem s situacijami, ki mi predstavljajo velik napor. Za vas so to običajni vsakodnevni dogodki in smešno bi se vam zdelo, če bi vam dejansko povedala kakšni...v meni pa vzbujajo občutek krivde, manjvrednosti, nesamozavesti in še kaj hujšega. In prav v teh situacijah sm se naučila imeti rada sebe. Ko se porodijo tej občutki, sama sebe objamem, si povem v ogledalo, da sm lepa znotraj in zunaj in si dopustim čutit te občutke. Rada se imam tudi s temi groznimi občutki. In ker jih sprejmem kot del sebe, kar hitro izpuhtijo, ne potrebujem jih več. S tem se spopadam vsakodnevno in vem, da vsi tisti, ki ste kadarkol doživeli kakšno podobno travmo, tudi. Zatorej se sprejmite v vsej svoji veličini in zapomnite si: LJUBEZEN je vse kar šteje❤

