Ana Maras Harmander imala je pravu skandinavsku avanturu: Opsjednuta sam i želim još!
Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, Ana Maras Harmander pokazala je avanturističku stranu i oduševila pratitelje zimskim fotkama s vožnje snježnim motorom, odnosno snowmobilom.
Inače, glumica je uživala u skandinavskom krajoliku - vozila se kroz šumu i preko zaleđene rijeke. Na kraju se okrijepila u kolibi uz topli čaj.
- Nije jednostavan za upravljanje, ali kad se navikneš onda je kao jetski. Apsolutno sam opsjednuta i želim još. Ali, više nema slobodnih mjesta - napisala je.
Osim toga, glumica je otkrila kako si je ostvarila još jednu zanimljivu želju.
- Još jedna avantura koja se mora probati! Vožnja na saonicama s haskijima, ako vas posluži sreća kao što je nas, onda je to vožnja pod aurorom borealis - otkrila je ispod sljedeće objave.
