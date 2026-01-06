Ana Maras Harmander imala je pravu skandinavsku avanturu: Opsjednuta sam i želim još!

Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, Ana Maras Harmander pokazala je avanturističku stranu i oduševila pratitelje zimskim fotkama s vožnje snježnim motorom, odnosno snowmobilom.

Inače, glumica je uživala u skandinavskom krajoliku - vozila se kroz šumu i preko zaleđene rijeke. Na kraju se okrijepila u kolibi uz topli čaj.

- Nije jednostavan za upravljanje, ali kad se navikneš onda je kao jetski. Apsolutno sam opsjednuta i želim još. Ali, više nema slobodnih mjesta - napisala je.

Osim toga, glumica je otkrila kako si je ostvarila još jednu zanimljivu želju.

- Još jedna avantura koja se mora probati! Vožnja na saonicama s haskijima, ako vas posluži sreća kao što je nas, onda je to vožnja pod aurorom borealis - otkrila je ispod sljedeće objave.