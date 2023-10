Ana Maria zaplakala, Stjepan kritizirao Sarah: 'Ovakav nam tanjur nisi trebala ni donijeti'

Kombinacija lošeg tanjura, lošeg dana i ostanka bez prijateljice u MasterChefu bila je obeshrabrujuća za Ana-Mariu koja je u 55 minuta, koliko su natjecatelji imali na raspolaganju za kuhanje, žiriju napravila samo tri tapasa. Zbog toga je shvatila da je ovo natjecanje možda previše za nju, ali sve je stalo samo na suzama i motivirajućim porukama žirija koji je odlučio da ovoga puta nikoga od kandidata neće poslati u stres test, a Ana Mariu ohrabrio da nastavi pokazivati svoje, za sada još skrivene, kulinarske vještine.

- Očito nemam ideje i nisam za ovo. Ići ću doma i gotovo - rekla je Ana-Maria u razgovoru s Lukom.

Kad je prozvana među najlošije kandidate, zaplakala je. 'Ana-Maria ovo nije tvoj kraj. Glavu gore i idemo dalje', kazao joj je Stjepan. Dan nije bio loš samo za nju, nego još nekoliko kandidata.

Foto: Nova TV

Kad su vidjeli što se nalazi ispod kutije iznenađenja i da će namirnice morati pripremati u skladu s okusima države čiju su zastavicu dobili ispod svoje kutije, mnogi su bili razočarani, ali i pokazali neznanje ne samo kada su u pitanju okusi nego i geografija.

Foto: Nova TV

Upitani koje je jelo specifično za Njemačku, Gaia je veselo odgovorila: 'Bečki šnicl!', a Dominik je španjolsku odlučio prezentirati kobasicom. To čak nisu bili ni najlošiji trenuci ovog izazova. Među namirnicama koje su kandidati dobili za pripremu, bila je i jedna osnovna koja se često nalazi na tanjuru – obični krumpir. No, i to je za neke ovoga puta bio 'prevelik zalogaj'. Miroslav je žiriju donio jelo sa sirovim krumpirom što je izazvalo žestoku reakciju Stjepana.

- Nećemo sada baciti tanjur, ali najradije bih ga razbio koliko sam ljut na tebe. Svojim si se tanjurom degradirao, ideš samo unazad - rekao mu je. Manuel je također imao problem sa sirovim krumpirom, iako je uvjeravao žiri da je tu namirnicu dobro termički obradio.

Čim je vidio jelo, Melkior je imao sumnje pa je rekao Damiru neka prvi proba.

Foto: Nova TV

- Krumpir i ja idem u stres test - rekao je Manuel nakon što je čuo kritike žirija i bio uvjeren da će morati u eliminacijski izazov. No ni tu nije bio kraj sirovom krumpiru. Sirovog ga je žiriju donijela i Sarah koja je za razliku od Miroslava i Manuela znala da je ono što nosi na kušanje zapravo nejestivo.

- Nisi nam trebala donijeti ovakav tanjur - kazao joj je Stjepan.

Josip, kojem je pripalo kuhati na mađarski način odlučio je raditi faširanac, a jelo inspirirano mađarskom kuhinjom dobila je i Gaia koja je ciljala pripremiti jelo s okusom langoša i dimljene paprike. 'Ne repliciram mađarsko jelo, nego spajam dva mađarska jela, glavno je da je princip mađarski', objasnila je.

Foto: Nova TV

Dominik je poslije kuhanja rekao da je sve ispalo kako je zamislio, no je li to dovoljno dobro moglo se već naslutiti kad mu je prišao Stjepan tijekom kuhanja i začudio se da je španjolsku kuhinju odlučio predstaviti kobasicom.

Pohvalu za izgled i okus tanjura dobio je Josip. 'S ovim tanjurom barem si meni pokazao da si se probudio', rekao mu je Stjepan. I Piero je ovoga puta dobio pohvale od žirija. 'Zadovoljan sam komentarima', kazao je on.

Piero, Josip i Petar prozvani su kao tvorci najboljih tanjura kutije iznenađenja. 'Vas troje ste napravili tanjure kojima se naslućuje da vam nema kraja', pohvalio ih je Stjepan. Najbolji od njih trojice ipak je bio Josip.

- Sad nema spavanja i svjestan sam onoga što mogu - komentirao je on, a u sljedećem će izazovu imati prednost izabrati glavnu namirnicu.