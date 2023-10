Meri iz 'MasterChefa' o obitelji, kilama i estetskim zahvatima: 'Grudi koštaju od 4500 eura...'

Velik sam hedonist i gurman, nekad sam i zadnje novce na računu trošila na sitne užitke poput dobrih restorana, putovanja i slično, govori nam Meri Goldašić koja je sudjelovala u ovoj sezoni 'MasterChef' i ispala u zadnjoj epizodi. Svoju ljubav prema kuhanju je osim u emisiji pokazala i na društvenim mrežama, a pogotovo na TikToku gdje često dijeli recepte i trenutke iz svog života.

Kako kaže, u 'MasterChef' se prijavila jer ju je nagovorila prijateljica, a u svemu ju je podržao stariji sin Aleksandar, koji obožava jela koja Meri priprema.

Suze potekle u zadnjoj epizodi

- Oduvijek je u meni živjela želja za sudjelovanjem u takvom formatu natjecanja, stoga mi i sama prijava na MasterChef nije bila upitna - govori Meri. Ljubav prema kuhanju joj je usadila baka koja je radila kao šefica kuhinje. Puno puta bi joj ponovila isti recept kako bi ga Meri zapamtila.

Foto: Luka Dubroja

U posljednjoj epizodi 'MasterChefa' se Meri rasplakala, a onda je na društvenim mrežama otkrila da je imala živčani slom jer su joj nedostajala djeca. Meri nam je ispričala što se točno dogodilo.

- Nesretno sam se, kroz šalu izrazila, radije bih to nazvala velikom tugom i miješanim osjećajima. Naći se u takvoj situaciji, da si izoliran od svega, s ljudima koje ne poznaješ, a koji ti zbog svih teških okolnosti uđu pod kožu neusporedivo brže nego u 'vanjskom svijetu', je već nešto što je nemoguće objasniti. Bila sam tužna što napuštam natjecanje, svoje kolege i prijatelje, te ekipu koja marljivo radi na cijelom projektu. Osjećala sam da će mi nedostajati i da ih jedva čekam ponovo zagrliti i smijati se s njima. Istovremeno sam plakala i od sreće što idem doma djeci i što ću stići na rođendan svog sina Ria - govori nam.

Foto: Nova Tv

Iako nije dugo ostala u showu, kaže da je zadovoljna svojim nastupom te da ništa ne bi mijenjala.

'Propušteno djetinjstvo proživljavam sa svojom djecom'

- Kakva sam bila tamo, takva sam i inače. Mogla sam još puno toga pokazati i naučiti, ali nekad je u redu poslušati srce. Razumijem i da ima majki koje ne bi postupale kao ja, i to je sasvim u redu. Mislim da je u mom slučaju razlika u tome što ja svoje propušteno djetinjstvo proživljavam sa svojom djecom, pa sam možda zbog toga ipak odabrala taj put - priča. Meri je obiteljska žena i ima dvoje djece, a otkrila nam je što oni najviše vole kad im kuha.

- Na moju žalost, moji dečki imaju potpuno različit ukus, stoga kad bi im htjela svima ugoditi, 24 sata u danu bi mi bilo premalo. Zajedničku ljubav dijele prema pasti bolognese, zbog toga što je pripremam na drugačiji način, burgere, pizze i ostale specijalitete junk fooda. Naravno da im većinom pripremam nutritivno bogata jela, a ponekad ispunim i njihove želje, koje možda nisu najbolji izbor za svakodnevne obroke - ispričala nam je Meri.

Foto: Privatni album

Progovorila o estetskim zahvatima

Ranije je progovorila i o svojim estetskim operacijama, a nama je ispričala što je sve napravila na sebi. Kako kaže, prvi estetski zahvat je imala prije godinu dana.

- Operirala sam samo grudi, jer nisam bila zadovoljna njihovim izgledom nakon dojenja. Zaista dobro podnosim bol, stoga mi je oporavak bio dosta brz i bezbolan. Naravno, sve to varira od osobe do osobe i ne primjenjuju se iste tehnike na svima. Ja sam odabrala bezbolniju opciju, jer sam za nju bila dobar kandidat. Zasad radim na svom zdravlju na drugačiji način, redovno treniram i jedem ukusna, a zdrava jela. Ukoliko budem nezadovoljna s nečim na sebi u budućnosti, to ću i promijeniti. Smatram da je svatko slobodan sa svojim tijelom raditi ono što mu odgovara i da to nije nužno pokazatelj nečijeg samopouzdanja ili karakternih osobina - ispričala nam je i rekla kako se cijene operacije kreću od 4500 eura pa nadalje.

Foto: Instagram/NovaTv

Uz to što je pričala o operaciji, na društvenim je mrežama pokazala i svoju transformaciju s kilogramima. Meri nam je otkrila koliko je kilograma skinula i što je radila kako bi smršavila.

- Od audicije 'MasterChefa pa dosad sam izgubila 14 kilograma. Jedem normalne količine, ne izgladnjujem se. Bitno mi je da imam energije, a energiju dobivamo hranom. Promijenila sam odabir namirnica, izbacila sam prerađene namirnice te ih zamijenila svježim i sezonskim. Najbitnije je kretanje, u mom slučaju treninzi snage u teretani, pod vodstvom stručne osobe, mog trenera Svena Agića. Svjesnost o unosu i potrošnji kalorija je također važna. Ne bi vjerovali, ali moja je najdraža hrana pommes frites iz pećnice od miješanog povrća, s umakom od grčkog jogurta, češnjaka i chillija. To, bez iznimke, mogu jesti svaki dan - ispričala je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Meri je neko vrijeme živjela i u Danskoj i Švedskoj, a potom se vratila u Hrvatsku. Ispričala nam je o svom životu u inozemstvu i razlogu povratka u Lijepu Našu.

Danska joj se svidjela, a Švedska baš i ne

- Volim Hrvatsku, puno me toga veže za nju, ali sam oduvijek voljela putovati i istraživati. Upravo me ta znatiželja potaknula na selidbu u Kopenhagen, za koji i dalje vjerujem da je jedan od boljih gradova za život. Osjećam se najviše živom kad upijam i učim o drugim kulturama, nacijama i navikama, a u Kopenhagenu je zaista stanovništvo raznoliko, te sam tamo stekla prijateljstva iz svih krajeva svijeta i naučila svašta. Unatoč pretpostavci da su Danci hladni ljudi, ja sam doživjela od njih upravo suprotno. Puno sam radila, družila se s ljudima i uživala u plodovima svog rada jer Kopenhagen zaista ima puno za ponuditi, pogotovo gastronomski. Švedska mi se nije svidjela, zbog velike stope kriminala i slabijeg standarda. Mi smo se i tamo dobro snašli, ali nam je Danska daleko uređenija i bolja. Moj suprug je jako vezan za dom, vani je bio zaista nesretan, a posao mu je dozvoljavao da živi gdje želi i radi za švedsku tvrtku. Ja sam tada bila fleksibilna, stoga smo se odlučili vratiti u Hrvatsku, jer nije sve u novcu, sreća je najbitnija. Najveća razlika Skandinavije i Hrvatske je definitivno ekonomska - ispričala nam je.

Foto: Privatni album

Goldašić nam je otkrila i svoje planove za budućnost.

- Nastaviti ću kuhati, najviše ću snimati recepte za svoje društvene mreže. Trenutno je to moj primarni posao, a imamo i obiteljsku tvrtku u kojoj se bavimo solarnim elektranama. Uvijek ima posla i planova - rekla je za kraj.