Ana nakon odlaska iz 'Braka' o suzama i Alenu: 'Nisam slaba, ali se nisam mogla kontrolirati'

Show 'Brak na prvu' su prošlog tjedna napustili i Alen i Ana. Oni se od početka showa nisu se slagali. Alen je odmah rekao da Ana nije njegov tip, a kasnije joj je zamjerao i ponašanje. Najviše mu je smetalo 'njeno konstantno prekretanje očima'. Medicinska sestra kaže nam da 'misli da je stvarno bilo vrijeme da napusti eksperiment'. A je li joj žao što brak s Alenom nije uspio?

- Žao mi je što nismo uspjeli kao dvoje ljudi ostvariti prijateljski odnos s obzirom na to da smo bili zajedno u toj situaciji - rekla nam je Ana, a Alen dodao:

- Ne može mi biti žao za nešto što jednostavno ne ide. Od početka sam znao da nije to ono što tražim i što će me ispuniti, prema tome ne mogu ni žaliti za tim. Prilikom izlaska napisao sam na Instagramu i ponovit ću ovdje: Na to imam apsolutno pravo kao i svi drugi ljudi. Nitko vam ne može nametnuti svoju volju ispred vaše vlastite - dodao je Alen.

Ana, sada kada je pogledala emisiju, smatra da se trebala više fokusirati na sebe, a manje na druge. Neke stvari ipak bi promijenila.

- Ne bih rekla da se kajem. Situacija je bila takva i u tim trenutcima sam tako reagirala. Sada bih drugačije, barem bih pokušala manje pokazati svoju emotivnu stranu - objasnila nam je.

Ana nam kaže i da postoje izjave drugih kandidata za koje nije znala.

- Mi nismo znali kakve izjave koji od kandidata daje tako da smo i mi sad doznali tko kako zapravo razmišlja. Neke izjave možda nisam očekivala, ali nijedna me nije povrijedila - rekla je.

O Alenu ne razmišlja više, kaže, ali mu želi sve najbolje. Gledatelji su primijetili i da je Ana tijekom sezone puno plakala.

- Ah, to plakanje. Što da kažem, emotivna sam osoba i u tim situacijama to nisam mogla kontrolirati. To ne znači da sam slaba osoba, samo mi je stalo do ljudi oko mene - rekla nam je.

Njezinog reality supruga spajali su s drugim kandidatkinjama. A što misli Ana o Renati i Danijeli?

- Nikakve tu zle krvi nema. S Danijelom se redovito čujem i vidim, a što se Renate tiče, u početku sam rekla da smo vrlo različite i da je malo vjerojatno da ćemo se družiti nakon eksperimenta, ali to ne znači da joj, također, ne želim sve najbolje - rekla je i za kraj dodala da je i dalje slobodna te fokusirana na ispunjavanje drugih životnih ciljeva.