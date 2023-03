Ana Obregon bila je Šukerova velika ljubav, prosidbu mu je odbila, a 2020. izgubila je sina

Španjolska voditeljica i glumica Ana Obregon (69) Hrvatskoj je javnosti poznata po vezi s bivšim nogometašem i čelnikom HNS-a Davorom Šukerom (55). Nedavno je i dobila djevojčicu uz pomoć surogat majke, a kćer je nazvala po sebi.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Ona je davne 1992. rodila sina Alexa s Talijanom Alessandrom Lecquiom (61), ali je on preminuo 2020. godine u 27. godini života nakon dvogodišnje borbe s karcinomom, a Ana se tada povukla iz televizijskog života.

Prošle godine na društvenim mrežama potvrdila je da se vraća glumi na televiziji i da će snimiti biografiju o svom životu. Pomoći će joj scenaristica Yolandu Garcíu Serrano, s kojom je već surađivala i koja je dobila nagradu Goya za najbolji originalni scenarij 1994. za film ‘Todos los hombres sois iguales'.

Ana se 2017. fotografirala za Playboy i time pohvalila na društvenim mrežama. Tada je napisala kako joj je čast biti uz bok svim poznatim 'divama' kao što su Kate Moss, Madonna, Marilyn Monroe i Kim Basinger.

Prisjetimo se, Ana i Šuker bili su zajedno tri godine dok je on igrao u madridskom Realu. Mnogi su tada nagađali da će se par i vjenčati, no to se ipak nije dogodilo. Odbila je njegovu prosidbu, a sve je obilježio i neobičan incident s prstenom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Jadni Davor je stavio prsten u čašu vina, pa kako sam to mogla pretpostaviti? Večerali smo u restoranu, pila sam vino i na kraju se skoro ugušila - priznala je jednom prilikom Ana.

Nakon njihovog prekida, 2005. javnost ju je prozivala da navodno progoni još jednog bivšeg nogometaša Davida Beckhama (47) pa je Anu 'napala' njegova supruga Victoria (48). Španjolski mediji u to vrijeme izvijestili su kako joj je navodno rekla da ostavi Davida na miru, na što je Ana poručila da ako ima problema u braku, neka to riješi s njim privatno.

Foto: HNS

Inače, nju su nedavno snimili fotografi kako iz jedne bolnice u Miamiju izlazi sjedeći u invalidskim kolicima, držeći malenu djevojčicu.

S našim je bivšim nogometašem ostala u dobrim odnosima, a jednom prilikom mu je čak na svom Instagram profilu čestitala rođendan.

Foto: JON NAZCA/REUTERS

Što se njene mladosti tiče, Ana potječe iz obitelji poznatih graditelja nekretnina u Madridu. Studirala je biologiju i postala popularna tijekom 80-ih kada je snimala filmove i televizijske emisije. Devedesetih je imala show, a početkom 2000-ih glumila je u seriji 'Ana y los siete'.

