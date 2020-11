Zaveo je Ivu Majoli, ispipkao je Maju Cvjetković, a Ana Obregón odbila je njegovu prosidbu...

<p>Predsjednik HNS-a, <strong>Davor Šuker</strong> (52), ljubavni život skriva kao zmija noge. Ipak, šuška se kako ga je osvojila bivša Kraljica Hrvatske, <strong>Kristina Bralo</strong> (27). No, njih dvoje o svojem odnosu šute već mjesecima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A Šukerov ljubavni život je i više nego turbulentan. Posljednja poznata veza bila je s bivšom Miss Hrvatske <strong>Majom Cvjetković </strong>(34), zbog koje je često putovao u Ameriku.</p><p>O njihovoj ljubavi se počelo pričati u rujnu 2010., a nakon mjesec dana su se prvi put zajedno pojavili u javnosti. Jednom prilikom Davor je misicu dobro ispipkao pred objektivima kamere. Zajedno su bili dvije godine.</p><p>Prije Maje ljubio je splitsku manekenku <strong>Draganu Radošević</strong> (35). Upoznali su se u jednom zagrebačkom klubu u prosincu 2009., no prekinuli su nakon samo četiri mjeseci zbog daljine. Šuker je tada živio u Njemačkoj.</p><p>Čini se kako proslavljeni hrvatski reprezentativac zaista voli manekenke.</p><p>Na njegov šarm 'pala' je i <strong>Kristina Bradač </strong>(43)<strong> </strong>koja danas uživa u obiteljskom životu s <strong>Mirom Radićem</strong>.<strong> </strong></p><p>Špekuliralo se da će se predsjednik HNS-a skrasiti sa španjolskom voditeljicom i glumicom<strong> Anom Obregón</strong> (65), no to se nije dogodilo. Ona i Šuker bili su zajedno tri godine dok je on igrao nogomet u madridskom Realu. Šuker ju je i zaprosio, ali ga je odbila.</p><p>- Jadni Davor je stavio prsten u čašu vina, pa kako sam to mogla pretpostaviti? Večerali smo u restoranu, pila sam vino i na kraju se skoro ugušila - priznala je jednom prilikom.</p><p>Šuker je zaveo i proslavljenu tenisačicu<strong> Ivu Majoli</strong> (43). Zajedno su dolazili na evente, uvijek su bili veseli i nasmijani, ali rijetko su kad novinari od njih uspjeli 'izvući' izjave. </p>