Glumica i voditeljica Ana Obregon (66) na društvenim mrežama potvrdila je da se vraća glumi na televiziji i da će snimiti biografiju o svom životu. Ana je nakon smrti sina Alexa 2020. godine napravila pauzu od glume.

- Vraćam se televiziji. Postigla sam dogovor s jednom od najboljih produkcijskih kuća u Španjolskoj da napravim biografsku seriju o svom životu - objavila je na Instagramu i priznala da se veseli novom projektu.

Dodala je da vjeruje da će to biti posebna serija, a posljednja poglavlja svog života će tumačiti ona sama. Ana je u Hrvatskoj poznata po vezi s bivšim nogometašem Davorom Šukerom (54), a mnogi su tada nagađali da će se par vjenčati, no to se ipak nije dogodilo.

Ana je 1992. rodila sina Alexa s Talijanom Alessandrom Lecquiom (61), ali je on preminuo 2020. godine u 27. godini života nakon dvogodišnje borbe s rakom, a ona se tada povukla iz televizijskog života.

Prisjetimo se, Ana i Šuker bili su zajedno tri godine dok je on igrao u madridskom Realu. Šuker ju je i zaprosio, ali ga je odbila.

- Jadni Davor je stavio prsten u čašu vina, pa kako sam to mogla pretpostaviti? Večerali smo u restoranu, pila sam vino i na kraju se skoro ugušila - priznala je jednom prilikom Obregon.