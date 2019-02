Ana Paola o timarenju konja: 'Ja bi radije išla na manikuru'

U novoj epizodi reality showa 'Ljubav je na selu' kandidatkinje su napravile što je u njihovoj mogućnosti kako bi osvojile farmere. Na imanju Dragana Ljiljaka (35), djevojke su imale zadatak nahraniti ovce.

- Cure se ne boje ovaca. Jedino me Rebecca pitala dal' ovce grizu - iskomentirao je Dragan. Nakon što su nahranile ovce, Rebecca Schauer (25) izmasirala je farmera što je zlatnoj djevojci Moniki Benković (27) zasmetalo.

- Večeras ćeš mi sve vratiti, ali prvo ćemo se riješiti Monike - našalila se Rebecca.

- Zanima me što tek Dragan radi kad je sam s djevojkama - komentirala je Monika te dodala kako Dragan baš i nije neki poljoprivrednik.

Na samom istoku Hrvatske, Jovan Karapandža (31) zaposlio je svoje djevojke.

- Volim šefovati. Kad su već došle na selo moraju već pokazati da su vrijedne i marljive - rekao je Jovan, a djevojkama dao zadatak nahraniti kokoši. I sam je priznao kako ih je izmorio jer se nisu probudile kad su trebale.

- Maltretira me čovjek. Stalno moram nešto radii. Nek si sam hrani kokoši - rekla je Marija Pušić, kandidatkinja prošle sezone. Victorija Memić je za hranjenje kokoši obukla kratke hlačice, majicu do pupka, a tako želi osvojiti Jovana.

Foto: Screenshot RTL

- Nisam ga još probala. Kao farmer je odličan, a kao frajer to ćemo još vidjeti - zaključila je Victoria koja za sebe misli da je diva, čak i na selu. Jedna od kandidatkinja, Beograđanka Ivana Matić završila je u bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja tako da trenutno ne može prisustvovati showu.

Victoria je smjestila Sanji pa joj je u spavaću sobu u krevet bacila kokoš.

Pomalo neugodan razgovor očekivao je Marka Skelina (61) koji je imao razgovor u četiri oka s Milom Begić (66).

- Ako ne znaš s ovcama nemoj mi dolaziti na farmu. Ja ne želim žene iz grada. Trebao si mi to odmah na početku reći jer me to pogodilo - rekla mu je Mila, nakon čega se Marko pokušao opravdati.

- Ne moramo svi znati sve. Ne znam oko ovaca, ali nikad mi nisi dao do znanja da je to jedan od uvjeta - dodala je Mila.

- Povuklo me srce na Rasemu Vladetić, ali nisam još odlučio kog želim. Ima vremena za to - opravdavao se Marko. Nakon razgovora Mile i Marka, razgovor na samo su vodile Rasema i Ksenija.

- Rasema je spremna na tešku igru, borit će se do kraja. Ne znam kako razbiti taj obruč - rekla je Mila koja je zatim Rasemu ispitivala što Marko voli kod žena.

- Seljanka sam to mi je plus i volim se smijati, to mi je isto plus - kalkulirala je.

- Marko baš voli da ljulja, a ne da žulja - zaključila je Rasema.

Dok su jedne djevojke hranile ovce i kokoši, na farmi Borisa Kolesarića (26) djevojke su učile kako timariti konje. I dok je Leonida Mišković (25) uvjerena kako će se dobro snaći s konjima, Ana Paola Bogdanović (19) u to baš i nije sigurna.

Foto: RTL screenshot

- Meni je ovo malo sve prenaporno. Ja bi radije išla na manikuru - rekla je Ana Paola i izgledala veoma nezainteresirana za zadatak.

- Kad sam bila mlađa puno su me više zanimale životinje nego sad. Nisam nešto prepuna oduševljenja. Borisu se sviđam zato je i na mojoj strani - komentirala je samouvjerena Karlovčanka. No, čini se kako kod farmera stvari funkcioniraju jednostavno.

- Koja se bude više trudila ta će ići dalje. To je jedino što ja gledam - zaključio je Boris. Na zahtjev Ane Paole, Boris je otišao s njom u apartman gdje su ručali i družili se, a Leonidu su ostavili sami na farmi.

- Ostali smo u stanu jer je Ana Paola htjela popraviti šminku. Onda smo ručali i zafrkavali se, a malo smo i tračali - rekao je Boris koji ne vidi problem u tome što je drugu kandidatkinju ostavio samu.

- Kako da joj se posvetim kad Ana Paola stalno traži da pričam s njom? - upitao se farmer.

U trenutku kad je Željko Bilić (42) došao s još jednim zadatkom za djevojke, one su se izležavale pored bazena kojeg su uskoro trebale i čistiti. Ruža Pejić (43) nije bila oduševljena Željkovim pristupom.

- Željko je zasjeo i kao pravi šerif počeo zapovijedati. Nije baš to lijepo - rekla je Ruža, no Željko se kasnije iskupio time što je kandidatkinje odveo na feštu smokava.

- Malo sam ljubomorna na Maju. Željko i Maja su se zbližili - rekla je Ruža.

Najstariji farmer Ljubo Bebić (66) i njegove kandidatkinje imali su malo drugačiji dan. Naime, svo četvero zaputili su se u branje mandarina kad su naletjeli na požar, a Ljubo se zabrinuo kako ne bi ugrozio maslinik i masline koje su stare preko 300 godina.

Foto: RTL

- Svašta sam mislila da ću doživjeti ovdje, ali ovo nisam očekivala. Stvarno je strašno - komentirala je Vera. Kako bi ih oraspoložio, Ljubo je u večernjim satima pripremio malu kazališnu predstavu svojim kandidatkinjama koje su izvedbom bile oduševljene.

- On je sve to recitirao, kao da je čitao. Lijepo je to izveo - rekla je jedna od kandidatkinja.