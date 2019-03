Ana-Paula: 'Promijenila bih sve što sam ranije rekla Borisu...'

Ana-Paula napustila je show u posljednjoj epizodi 'Ljubav je na selu', kada je po nju došla mama Senka, a nakon ispadanja je u intervjuu za RTL progovorila i o svojem iskustvu i odnosu s farmerom Borisom Kolesarićem (27).

Foto: RTL

Ana-Paula nije baš uživala na farmi Borisova djeda, što nije ni pokušavala sakriti. Prigovarala je otkako je došla: zbog posteljine, zbog životinja, zbog posla, zbog mjesta koje je Boris odabrao za izlazak… Žalila se i na Borisa za kojeg je neprestano ponavljala da joj je dosadan i da joj ide na živce sa svojim pitanjima. Njezino ponašanje nije se svidjelo Borisovim djedu i baki, kao ni drugoj kandidatkinji, Leonidi, a potkraj je i mladi farmer imao sve manje razumijevanja za nju. I dok se činilo da se ona svemu protivi, ona je imala osjećaj da su svi protiv nje.

Foto: RTL

- Borisova obitelj htjela me predstaviti kao negativnu osobu. Nije da ja ništa nisam radila. Pomogla sam nositi Borisu sedla i pospremati i, koliko se sjećam, svi su bili tamo, ali nitko me nije htio ni pohvaliti. Glavno da je Leonida bila u centru pažnje, ja sam i mela apartman i svašta, ali nitko to nije htio vidjeti“ - požalila se kandidatkinja u intervjuu.

Po nju je došla majka i naredila joj da spakira stvari, a iako Ana-Paula smatra da nisu bili pošteni prema njoj, zbog nečega joj je ipak žao. Na pikniku, koji je prethodio njezinu odlasku s imanja, bila je vrlo gruba prema Borisu.

Foto: RTL

- Kasnije mi je bilo žao. Voljela bih promijeniti što sam mu rekla da sam ga iskoristila da mi obriše tenisice. Bila sam stvarno uzrujana i moje ponašanje je bilo posljedica toga. Cijeli taj piknik bih voljela promijeniti - priznala je Karlovčanka, koja ne misli da je Boris za nju, a s tim se slaže i njezina majka.

Zbog svog ponašanja u emisiji nije baš omiljena na društvenim mrežama, no to je, kaže, ne zamara.

Foto: RTL

- Ne smetaju mi negativni komentari, ne čitam ih. Neka selo priča, ne obazirem se uopće. Ima puno više ljudi koji me vole, dobivam jako lijepe poruke - zaključila je Ana-Paula.

Mama Senka, koja je krenula put Istre po kćer, također je komentirala situaciju.

Foto: YouTube/RTL/kolaž

- Mislim da je Boris dobar dečko, ali nije za nju. A djed želi biti glavni u svemu. Mislim da ima krivo mišljenje o Ani. Mislio je da ona ništa ne može naučiti raditi, da ne želi raditi i da je sponzoruša…Ona nije takva, nema ni dečka ni sponzora i svatko tko je zna, zna da nema nikoga. Djed ju je predstavio kao 'ova neće ništa raditi, ona je mala sponzoruša, ona se samo šminka', to ne znači da ona nije bila spremna i da ne bi mogla naučiti raditi i to me je naljutilo - ispričala je Senka za RTL.

Na ponašanje svoje kćeri u emisiji nema prigovora.

- Zadovoljna sam kako je Ana-Paula u emisiji to sve odigrala - kaže Senka.

Foto: RTL

Bez obzira na sve, i majka i kći su uživale u 'Ljubav je na selu'.

- Meni je baš zadovoljstvo bilo sudjelovati i mogla bih se i drugi put prijaviti - najavila je Senka.

S njom se složila i Ana-Paula.

- I ja bih isto mogla, bilo mi je lijepo - priznaje.