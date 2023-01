Ana Žderić iz 'Života na vagi' o trudnoći: Plakala sam, nismo planirali, ali djeca su Božji dar

Bivša kandidatkinja četvrte sezone showa 'Život na vagi', Ana Žderić (24) otkrila je kako se osjećala kada je saznala da će postati majka.

- Kada sam saznala da sam trudna bila sam zbunjena, ali i jako sretna. Nismo planirali trudnoću, ali djeca su Božji dar i to se jednostavno trebalo dogoditi. To sam saznala na svoj rođendan, bila sam u Slavoniji, nazvala Dominika pa sam mu rekla: ''hvala na poklonu''. Plakala sam, on je bio presretan, kasnije smo se smijali - rekla je Ana za RTL.

Foto: Instagram

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' nedavno je objavila fotografiju na kojoj se nalazi pozitivan test za trudnoću, fotku s ultrazvuka te odjeća za bebu, koju je buduća majka već pripremila.

- Naš najveći dar trebao bi biti raspakiran u lipnju 2023. - napisala je Ana te otkrila da joj je termin poroda u lipnju.

Podsjetimo, par je spojio show 'Život na vagi' gdje su se upoznali. Ranije nam je Ana otkrila da je u podsvijesti očekivala zaruke jer im je tada bilo dvije godine veze. Golupčići su se zaručili u studenom prošle godine, a sada s radošću iščekuju prinovu.

