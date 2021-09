Jutro je u 'Superpar' vili počelo uobičajeno za naše stanare; neki su spremali sebe, neki kuću, a neki gledali u natalne karte... „Ne vjerujem nikome što se tiče igre, sve ostane na nas dvoje...“, zaključila je Marija, koja smatra kako se svi druže s Lili i Ćirom samo za stolom dok jedu te da i dalje nema komunikacije s njima.

Anamarija i Miron pričali su o svom odnosu, komentirajući kako sve ide nabolje otkako su u showu da bi zaključili: „Sve što u životu radimo, radimo zbog djece i zbog nikoga drugog... Da njima osiguramo bolju budućnost, oni su najbitniji, oni su sve!“

Danas su se žene kladile na muškarce. Prvi na ljestvici bili su Admira i Xiang, a posljednji Marija i Mario, a Miron je zaključio: „Nema više vremena za kalkuliranje, ovo je sad baš igra - ideš ili ne ideš, tu si ili nisi!“ Lili se kladila na 2700 kuna, Marija na 4791 kunu, Admira je uložila samo 588 kuna, Anamarija 5540 kuna i Iva 5814 kuna.

Zadatak je bio takav da su žene trebale odgovoriti na pet pitanja koja se tiču parova u kući. Muškarci su došli u lunapark i svako pitanje koje je postavljeno ženama, bilo je i njima - trebali su pogoditi što su žene odgovorile. Uz to, muškarci su trebali odigrati i jednu igru. Moglo se osvojiti 10 bodova - pet na pitanjima, pet na igri, a sedam bodova značilo je uspješno obavljen zadatak.

„Fora! Nešto neobično i svačeg će biti“, rekao je Miron kad je vidio izazov, no naposljetku su Anamarija i on osvojili pet bodova i nisu prošli zadatak, a kako su sve uložili, završili su u eliminacijama. „Nema te šanse da nekoga prestignemo sad“, rekao je Miron.



Sljedeći su bili Marija i Mario te Ćiro i Lili. „Naočigled nije teško, ali se može spotaknuti“, komentirao je Ćiro izazov. Oba su para na kraju skupila osam bodova i uspješno su prošli zadatak „Ponosna sam na tebe“, rekla je Lili, a Marija i Mario su šaptali kako su Anamarija i Miron pali. „Nema izazova koji Miron može proći, a ja ne. Netko igra mišićima, netko glavom“, zaključio je Mario.



Na redu su bili Admira i Xiang te Iva i Sandi. „Ponosna sam kako je precizan u igrama“, rekla je Admira, a kad su prošli zadatak, pravdala se zašto se kladila na malo novca. „Nisam vjerovala da ćeš ti ovo proći“, rekla je. Sandi i Iva su također prošli zadatak, a Iva nije bila u potpunosti sretna: „Žao mi je Lili zato što sam vidjela da ni njoj nije drago što su ih svi naveli kao par koji ne pokazuje pravo lice.“

Miron i Anamarija razmišljali su o eliminacijama. „Ponašaš se kao da se svijet srušio“, govorila mu je Anamarija dok su Marija i Mario razgovarali o tome kako ne mogu računati na Mirona zato što se opet nije držao dogovora. „Rekli smo da oboje idemo all in, a on je ostavio pet kuna. Dosad sam mu dva puta objašnjavao i dva puta je zeznuo. Sad igramo drugačije, sad igramo za sebe i nitko ne zna kalkulirati kao ja, pa ćemo vidjeti“, rekao je Mario.

Iva je imala potrebu reći Lili i Ćiri da se rasplakala zbog nekih odgovora u izazovu, a Lili je komentirala: „Njima se nije mogla zamjeriti, a kad je stavila nas, znala je da ćemo joj to oprostiti i to je cijela priča.“ Ćiro smatra kako se neki parovi u kući ponašaju kao da su prijatelji 40 godina, a potom su zaključili da će biti pametni i boriti se do kraja. „Trebamo se potruditi da sutra ne budemo najgori“, rekla je Lili.

Došao je Enis i otkrio stanje na tablici. Zadatak nisu prošli samo Anamarija i Miron, koji sada u banci imaju samo pet kuna. „Jadno se osjećam. Znači, toliko si na dnu da ti više ni zajednički zadatak ništa ne znači“, rekao je Miron. Ćiro ne misli tako: „Stanje na ljestvici ne može biti bolje“, ali Lili mu je još jednom naglasila: „Mi idemo doma ako smo u eliminacijama, ne smijemo si to dopustiti.“

Za utješnu nagradu Anamarija i Miron dobili su frizuru, no ni to ih nije oraspoložilo. „Kao da stalno vučem neki uteg za sobom, volio bih da mi barem godinu dana bude u životu lagano i bezbrižno“, rekao je Miron, a Anamarija dodala: „Uvijek previše potone, a onda ga ja moram čupati iz toga.“ Poslije su nazvali kući i smirili se kad su čuli da su im djeca dobro. „Naše nas cure tjeraju da se borimo u životu, idemo dalje i budemo bolji ljudi i roditelji, da uvijek idemo prema boljem“, zaključili su.

Sutra slijedi zajednički izazov i jedan će par dobiti 5000 kuna, a jedan će otići kući... Ne propustite pogledati te najnapetije eliminacije od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.