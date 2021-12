Žiri je Anatachu Filimone (19), Siena Uremović (18) i Tetianu Kundyk (36) izabrao kao tri najbolje od svih današnjih nastupa u finalu Supertalenta. Sada je došlo vrijeme za gledatelje koji će odlučiti tko je od ove tri dame novi hrvatski Supertalent i koja će sa sobom ponijeti veliku nagradu od 200.000 kuna

Supertalentirana Drnišanka Anatacha, koja je toliko raznježila Martinu da joj je na audiciji dodijelila zlatni gumb, dokazala je da ustrajnost i talent pomiču sve prepreke, a za finalni nastup odabrala je pjesmu 'My Kind of Love' pjevačice Emeli Sandé. Iako je zaboravila riječi pjesme što ju je rasplakalo, nastavila je pjevati. Kasnije ju je utješio voditelj, a žiriju, koji ju je samo hvalio, to nije zasmetalo.

Australka hrvatskih korijena Siena svojim sudjelovanjem u Supertalentu potvrdila je da je njezin talent nevjerojatno moćan ples koji je vježbanjem između šest do 10 sati dnevno dovela do savršenstva. U velikom finalu Siena se pojavila u liku gladijatorice s koreografijom koja je žiri i publiku uz gromoglasan pljesak još jednom podigla na noge i navela ih na razmišljanje. Siena je nakon nastupa poručila da joj je od natjecanja s ostalim izuzetno talentiranim kandidatima važnije širenje poruke koja je svima nama važna.

Spektakularno umijeće balansiranja na žici pokazala je Ukrajinka s engleskom adresom Tetiana kojoj je Davor Bilman dodijelio zlatni gumb za njezine fascinantne akrobatske pokrete kojima pomiče sve granice. Za finale je Tetiana u svoju koreografiju objedinila ples na svili i balansiranje na šest milimetarskoj žici na kojoj je pri kraju nastupa gorio plamen.