Anđa Marić bori se s teškom bolešću, a terapija je iscrpljuje: 'Fizioterapeut me naživcirao'

Pjevačica Anđa Marić (45) zbog bolesti dulje vrijeme nije mogla hodati, a sada sve češće pokazuje svoj napredak na društvenim mrežama. Danas je izašla u šetnju koja ju je jako iscrpila.

- Danas smo šetali po onom čuvenom dugačkom hodniku. Isprva sam se previše naginjala ulijevo i gubila ravnotežu jer još uvijek dižem desnu nogu iz kuka. Robi (fizioterapeut) me jasno kritizirao i to me nerviralo pa sam sjela, malo odmorila, sabrala se i cheerleadala samu sebe lupkajući se po prsima i uzvikivajući: 'Ja znam hodati! Ja znam hodati!' - napisala je.

- Autosugestija je djelovala pa mi se i Robi uskoro pridružio: 'Tako je, ti znaš hodati, tako je!' Kada nađem snimatelja, bit će video - dodala je.

- Pa već si mi toliko puta uljepšala dan, svojom upornošću, voljom. Ti si posebna i predivna žena - poručili su joj pratitelji.

Nedavno se pohvalila da je sjela za volan nakon šest godina i provozala se po zagrebačkom Jarunu.

Podsjećamo, Anđa se od 2012. godine bori s multiplom sklerozom, a zbog bolesti je ponovno morala učiti samostalno hodati. Sredinom srpnja se uspješno popela uz 70-ak stepenica da bi pogledala premijeru filma 4:2 Anđela Jurkasa u Zagrebu. Imala je veliki osmijeh na licu dok se penjala, a kad je došla na vrh, ponosno je dignula štaku u zrak.

