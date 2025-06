Anđa Marić iskreno o bolesti: 'Stalno padam, ali lijepo padam i uvijek se nakon toga dignem'

- Pa šta ako ne mogu hodati? Vidjeli ste kako sam maloprije pala. Znaš, ja stalno padam, ali lijepo padam. I nikad se ne ozlijedim previše. Uvijek se dignem. I ne možeš pasti niže od poda - kazala je o svojoj bolesti za IN Magazin Anđa Marić.

Foto: screenshot/instagram

Već godinama živi s dijagnozom multiple skleroze. No, ako ste pomislili da je to priča ispunjena tugom, prevarili biste se. Za nju bolest nije kraj, nego početak novog poglavlja.

Foto: screenshot/instagram

- Ja sam puno kvalitetnija osoba, puno više volim život, puno više sam prisutnija, bolja sam mama, sestra, prijateljica, nego što sam bila prije. Cilj života je da budemo najbolja verzija samih sebe - rekla je Anđa.

Ne traži sažaljenje. Ne podnosi etikete. I rijetko daje izjave jer, kako sama kaže, riječi se prečesto pogrešno tumače. No kad odluči progovoriti, govori iskreno i bez zadrške - o majčinstvu, osjećaju krivnje, oprostu i ljubavi - onoj prema sebi i svom sinu Gašperu.

- Ja sam tu njegova čuvarica dok je bio mali i sada ga puštam da leti. Ja sam mama koja zna reći oprosti. Zato što bi i meni značilo nekada da su mi roditelji znali reći oprosti ili imala si pravo. Ja to govorim non stop. On kaže ipak si mi zeznula život – kažem mu kako misliš? – on kaže pa i ti i tata, dosta mi vas je i ne znam tko mi laže? Ja kažem oprosti Gašpere ali jednostavno kao roditelj ne možeš ne zeznuti svoje dijete - kazala je Anđa.

Anđa je najavila i novo pisano djelo – ''Mala knjiga za veliki život'', koju opisuje kao spoj znanosti, duhovnosti i životnih lekcija. O glazbi, kaže, ne razmišlja previše.

Zagreb: An?a Mari? | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Tek smo počeli tek sam dobila volju. Sad kad se ja vratim u rock & roll kao Tina Turner iza 50te - našalila se Anđa.

- Najdraža mi je biti Anđa Marić. Ja sam sve istovremeno, sve to i to je to. To sam ja - poručila je.