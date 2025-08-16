Anđa Marić za 24sata: Ideja za Ganđu rodila se u Ljubljani...

Ona je Anđa Marić, glazbenica, pjevačica, spisateljica i manekenka, kojoj je život preokrenula dijagnoza multiple skleroze. Trinaest godina hrabro se bori s tom bolešću, koja za nju nije kraj nego početak novog poglavlja. Godinu dana radila je na svom kozmetičkom brendu, koji je izbacila na tržište ovog ožujka. Tražeći prirodne lijekove, otkrila je čudesne zdravstvene koristi konoplje - biljke koja ju je pratila kroz život, a čija ju je učinkovitost u kozmetici oduševila. Tako je rođena Ganđa.

Kako je nastao vaš skincare brend Ganđa i što on simbolizira?

Prije točno dvije godine nazvao me prijatelj, vlasnik tvornice PharmaHemp iz Ljubljane - obiteljske tvrtke koja se bavi konopljom još od 1960. godine. Prijatelji smo još otkad sam živjela u Ljubljani, a oni su oduvijek pazili na moje zdravlje raznim derivatima kanabinoida. Jednog dana taj isti vlasnik pitao me želim li isprobati prototip nove linije za njegu kože. Nakon četiri mjeseca nazvala sam ga oduševljena - moja koža bila je potpuno nova: lijepa, zdrava, blistava. Rekla sam mu da želim ući u biznis s njim, a slučajno je baš tada tražio nekoga tko bi bio idealan ambasador brenda.

Zašto baš ime Ganđa?

Ganđa je naziv za marihuanu u rastafarijanskoj kulturi. Kad bi me stranci pitali kako se izgovara moje prezime, uvijek sam odgovarala: 'Like Ganja without the G'. Kad smo tražili ime za brend, našalila sam se da sam u Hrvatskoj poznata kao 'Ganđa Marić' (što mi je zapravo bio nadimak na Twitteru više od osam godina). Odabrala sam ga jer je zabavan, lako pamtljiv i u biti lijep derivat mog imena - koje mi je nekad zvučalo seljački, a sada ga obožavam upravo zbog ovog brenda.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Kako ste spojili osobno iskustvo i znanstvene spoznaje u razvoju proizvoda?

Znanstvenim dijelom bavili su se stručnjaci iz PharmaHempa. Moj doprinos bio je iskustvo živog svjedoka - osobe koja njihove proizvode koristi već više od 20 godina. Moj osobni brend ima težinu jer nikada nisam pristajala prodavati ga za novac i promovirati bilo što - ovo je prvi put da svoje ime i ugled stavljam iza nekog proizvoda.

Kako Ganđa doprinosi održivosti i ekološkoj osviještenosti?

Naši su proizvodi prirodni, bio, neki čak i veganski. Ne koristimo parfeme, konzervanse ni umjetne mirise. Ambalaža je staklena, bez lažnog dna. Ne varamo kupce. Prodaja je online, dostava u roku dva dana, a proizvodi se pakiraju u malim serijama - nema gomilanja zaliha. Za mene je to ključno jer je koža naš najveći organ i zaslužuje ono što bismo bez straha stavili i u usta.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Koje reakcije kupaca su vam najvažnije?

Obožavam kad mi ljudi pišu, pomalo sramežljivo priznajući da nisu očekivali ovakav rezultat. Najdraže mi je kad čujem da su kremu počeli koristiti i muškarci i djeca, i da su im nestali prištići nakon brijanja ili puberteta.

Zašto konoplja kao ključni sastojak?

Jer sam ja - Ganđa Marić. A konoplja je sveta biljka po mom izboru.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Što Ganđom poručujete današnjem svijetu ljepote?

Da se vratimo jednostavnosti i prirodi. Da biramo sastojke koji su bioidentični našem tijelu, umjesto da nas zavode kompliciranim formulama i praznim obećanjima.

Zapravo je Ganđa "rođena" u Ljubljani, iako tada to niste ni znali?

Da, sve je počelo u Ljubljani. Tamo sam se zaljubila u kulturu uživanja u konoplji i svim njezinim derivatima. Živjela sam tamo 12 godina, napisala svoje knjige 'Afra' i 'Tajna zmajskog mosta' te provodila dane u legendarnom Žmavcu, preko puta Konopljarne.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Jeste li ikad mislili da ćete imati svoj brend?

Sanjala sam o tome. Možda je ideja sazrela kad sam gledala 'Real Housewives of Atlanta' - tamo mi je Candy bila velika inspiracija.

Kako je nastala ideja za vašu liniju proizvoda za lice?

Iskreno, to nije bila moja ideja. Ja sam bila tester prototipa, a kad sam vidjela rezultate, odlučili smo proizvod nazvati po meni i pretvoriti ga u moj brend.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Gdje proizvodite kreme?

Kreme se proizvode u Sloveniji, a konoplja za Ganđu raste u Slavoniji - što mi je simpatično, jer sam i sama počela svoju medijsku karijeru u Slavoniji i Baranji 1998. godine.

Kako biste opisali svoj put od manekenke i pjevačice do poduzetnice i spisateljice?

Za mene je to logičan slijed - sve te uloge sam oduvijek nosila u sebi. Drugima možda izgleda kao velika promjena, meni kao prirodan rast.

Najveći izazovi?

Bilo ih je puno - od prvog benda Flare koji se probijao prije interneta do borbe s predrasudama da manekenka ne može biti pjevačica, spisateljica ili javni govornik. Danas znam - sve su to bile lekcije duše.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Što vas je potaknulo na pisanje knjiga, posebno za djecu?

Kad sam se razboljela, morala sam preusmjeriti kreativnost. Nisam mogla pjevati, hodati ni crtati, ali sam mogla tipkati. Pišući 'Afru', u mašti sam svaki dan bila sa svojim sinom.

Multipla skleroza - bolest ili lekcija?

Ne volim riječ 'borba' - ja pobjeđujem prognoze već 13 godina. To je stanje koje je postalo dio mog života i naučila sam živjeti s njim. Kad sam bila fizički nemoćna, investirala sam u znanje. Danas radim s ljudima i pomažem im promijeniti perspektivu.

Kako ste odlučili pružati podršku preko društvenih mreža?

Ljudi su mi počeli pisati i dijeliti koliko im znači ono što radim. Shvatila sam da sve teško što sam prošla ima smisla - jer može nekome pomoći.

Foto: Šime Eškinja/PROMO

Poruka ljudima s kroničnim bolestima?

Bog ne radi pogreške. Ne pitajte se 'Zašto ja' nego 'Što mogu naučiti iz ovoga'. U svakom izazovu krije se blagoslov.

Vaša najveća životna lekcija?

Ne znam odabrati jednu. Svaka me oblikovala.

Zagreb: An?a Mari? | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Kako usklađujete sve svoje kreativne uloge?

Moj dan je miks - malo motiviram, malo snimam, malo pišem, malo radim na Ganđi, malo se pripremam za sajmove i književne turneje. Sve je to moj život i moja ljubav.

Novi planovi?

Obnova vozačke dozvole... i ponovna želja da opet vozim.

Zagreb: Anđa Marić uspješno se popela stepenicama na pretpremijeru filma "4:2" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA