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Prekinuli su Mate Rimac i 10 godina mlađa Barbara Kotarski?

Piše 24sata,
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Prekinuli su Mate Rimac i 10 godina mlađa Barbara Kotarski?
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Mate Rimac (38) i Barbara Kotarski (28) nisu više zajedno, navodi Net.hr.

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Mate Rimac (38) i Barbara Kotarski (28) nisu više zajedno, doznaje Net.hr.

Rimac i Barbara zajedno su se početkom godine pojavili na svečanom koncertu 'Glazba te zove' u zagrebačkom HNK povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda. Tijekom večeri držali su se za ruke, a iako nikad nisu potvrdili svoju vezu, daljnja zajednička pojavljivanja išla su u prilog glasinama da se među njima rodila ljubav.

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Kako Net.hr doznaje od izvora bliskih paru, veza nije potrajala. Barbara za medij nije željela komentirati informaciju da je došao kraj ljubavi s Rimcem. 

Prije veze s Barbarom, Mate Rimac bio je u braku s Katarinom Lovrić. Par se vjenčao nakon sedam godina veze, vjenčali su se u svibnju 2021. u tajnosti u Villi Dalmacija u Splitu, dok su veliku crkvenu ceremoniju i svadbeno slavlje organizirali u srpnju iste godine u okolici Livna. Razveli su se 2024. godine. Nijedno od njih nije komentiralo razvod ni razloge koji su do njega doveli. 

Foto: Privatni album/canva

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Komentari 32
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