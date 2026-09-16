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BIVŠA VODITELJICA

'Nemam potrebe lagati ni sebe ni vas': Mirna Berend govorila o tajni koju skriva od 24. godine

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
'Nemam potrebe lagati ni sebe ni vas': Mirna Berend govorila o tajni koju skriva od 24. godine
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Šibenik: Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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U svojoj objavi na društvenim mrežama, bivša voditeljica otkrila je tajnu svoje kose koju skriva od svoje 24. godine

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Mirnu Berend, bivšu HRT-ovu voditeljicu imamo rijetko kad prilike vidjeti, a većina ju pamti po dugoj crnoj kosi, koja je bila i njezin zaštitni znak, te glamuroznim izdanjima. Mirna danas njeguje prirodniji izgled i sijedu prirodnu boju kose, koju je sada ponosno pokazala na društvenim mrežama, a pritom je podijelila i jedan detalj o svom izgledu o kojem dosad nije javno govorila.

- Zanimljivo je to. Godinama sam izbjegavala objavljivati svoje usputne fotografije, bilo koje, gledajući smionost ostalih koji to rade. Nikada nisam snimila ni jedan selfie jer sam smatrala da je snimanje samog sebe neki poremećaj trenutačni koji vlada svijetom i egom. Čini se da je potrajao kao nezaobilazan trend - započela je Mirna u objavi osvrnuvši se na sve češći problem digitalnog doba.

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- Nikada nisam ni jednom fotografu dozvolila retuširanje i popravak fotografije, a onda kad sam, eto objavila fotografiju sebe, u stvarnom vremenu i prostoru, bez filtera i bez profesionalnog fotografa, samo jedna fotka s mobitela, bezazlena, doživjela sam nevjerojatne reakcije koje su me odvele u vlastito samoispitivanje - nastavila je pa zatim otkrila činjenicu koja je mnoge iznenadila.

Šibenik: Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
Šibenik: Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Mogu ofarbati kosu, naravno. Usudila sam se slikati kakva jesam, usudila sam se pokazati svoju sijedu kosu, iako vam nikada nisam rekla da sam posijedila u svojim ranim dvadesetima, točnije oko 24. godine moga života. Kao ratni izvjestitelj, izložena nevjerojatno strašnim situacijama i strahu i stresu, počela mi je rasti sijeda kosa. Vaše reakcije su bile genijalne i imale su samo dvije suprotnosti. Jedna je vaš vlastiti strah od neprepoznatljivosti koji sam ja preživjela kad sam sijedu kosu pustila, a druga je divna podrška vas koji ste to shvatili. Prvi su klasični primjer za svaki nedostatak hrabrosti i autentičnosti, ali htjedoh vam reći, ako želite vjerovati u bajke i laži vječne ljepote, koje vam nude, a vi se ubijate da stignete te standarde, nemam ja ništa protiv toga. Ja jednostavno više nemam potrebe lagati ni farbati, ni sebe ni vas. Niti gubiti dragocjeno vrijeme kojeg nemam sa šezdeset. I ne mislim ga trošiti na farbanje svakih deset dana, a mogu ga puno pametnije iskoristiti. Radom na sebi, na svojem rastu. Mini lifting bi popravio sve, samo ne rad na mojoj duši. Ali stariti je divno, i volim. Vas sve - otkrila je i zaključila Mirna. 

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Podsjetimo, Mirnu Berend gledatelji pamte po brojnim emisijama kao što su: 'Dobro jutro, Hrvatska' i 'Nedjeljno popodne' s Oliverom Mlakarom, a uživo je vodila i razne festivale te dodjele nagrada. Mirna je HRT napustila 2000. godine te se zaposlila na Novoj TV, gdje je vodila je emisije poput 'Dan iz snova daruje vam Nova', 'Par excellance' i 'Story Supernova Music Talents'. 

Borna Filić/Pixsell
Borna Filić/Pixsell | Foto: Borna Filić/Pixsell

Prošle godine Mirna se vratila ulozi voditeljice i to na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku gdje je otkrila i zašto je nestala s malih ekrana.

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- Ovo je jedina istina i valjda je došlo vrijeme i da je kažem. 25 godina slušam istu priču. Organizatori festivala diljem Hrvatske me zovu i žele angažirati da vodim program i radim svoj posao, privatne produkcije da radim emisije. 25 godina je odgovor HTV-a njima, ona ne može. Eto konačno odgovora o mojoj 'tišini', prikladnija bi riječ bila - zabrana. Zašto? E to nisam saznala nikada. Ali znam zašto ću raditi Festival šansona u Šibeniku, i to s velikom radošću. Samo zato što HTV to više od ove godine ne prenosi i ne mogu uvjetovati ovoga puta ništa. Eto, dragi moji, to je to. Moje navodno povlačenje daleko od svih koje čitate zadnjih dana. To je ta moja tišina. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Volim vas i vidimo se. Sretna sam da je to baš Šibenik, sretna sam stati ponovo pred vas volim vas - napisala je tada Mirna na Facebooku.

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