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'RAZGLEDNICE S MORA'

Anđelka nasmijala pratitelje s novim videom: 'Ti si carica!'

Piše Maša Mai Čigir,
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Anđelka nasmijala pratitelje s novim videom: 'Ti si carica!'
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Foto: Canva
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Glumica Anđelka Stević Žugić je novim videom s plaže nasmijala mnoge pratitelje na društvenim mrežama

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Glumica Anđelka Stević Žugić objavila je novi video u kojemu se na svoj način bavi situacijama na moru s kojima se noge žene mogu poistovjetiti. Tema videa bila je prehrana na godišnjem odmoru - od čvrste odluke o zdravoj prehrani do popuštanja pred kukuruzom, sladoledom i krafnama na plaži.

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Kratki video započinje tako što glumica leži na ležaljci i nezadovoljno gleda u vlastiti trbuh te odlučuje da ide na dijetu. 

- Kakav mi je trbuh. Više ništa neću jesti. Ne, ne, više ništa. Riba, salata, i to je to - govori u kameru.

Nakon nekog vremena na plaži joj zamiriše kukuruz pa pozove djecu da jedu s njom. Poslije kukuruza joj 'padne šećer' pa se odluči za sladoled, a na kraju cijela obitelj ode kupiti krafne.

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Njeni brojni pratitelji i obožavatelji poistovjetili su se s njom pa su joj to i pisali u komentarima. 'Baš tako', 'Ti si carica', 'Znači gledam i pomislio sam hoće li samo reći krafne i kad si rekla krafne ja sam pao…', 'Hahaha, točno tako', 'Živa istina', 'Ovo je kao da opet gledam sebe' samo su neki od komentara.

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