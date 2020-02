Anderson se razvela jer joj se muž počeo miješati u karijeru?

Glumica Pamela Anderson (52) nedavno je iznenadila javnost nakon što je objavila je da se razvodi od Jona Petersa (74) nakon samo 12 dana braka. Iako nije htjela otkriti uzrok raspada braka, procurili su navodni razlozi rastave.

- Pamela ima veliko srce i voli jako i brzo. Vratila se s putovanja i Jon joj je rekao: 'Volim te, vjenčajmo se.' Ona je rekla 'dobro'. Ali, odmah je vidjela da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena van javnog života s obzirom na to da se fokusirala na humanitarni rad - rekao je dobro upućen izvor za Page Six.

- Pamela je osjećala da Jona frustrira to što je ona htjela zadržati svoju financijsku neovisnost. Počeo se miješati u njezinu karijeru, odnosno, htio joj je srediti ulogu u filmu na kojem je radio, ali ona to nije htjela - dodao je.

Inače, osebujna Pamela je pred oltarom bila četiri puta ranije. Rokeri Tommy Lee (57) i Kid Rock (49) nisu se pokazali kao pravi izbor za nju, a s pokerašem Rickom Salamonom (51) vjenčala se i razvodila čak dvaput.

Posljednja javnosti poznata veza nekadašnjeg seks simbola bila je ona s francuskim nogometašem Adilom Ramijem (34), a završila je ružno.

Uz medijsko prepucavanje, pri čemu je Pamela nogometaša okarakterizirala nasilnim sociopatom, manipulatorom i čudovištem, a on nju lažljivicom.

