U PETAK NA KIOSCIMA

Andrea Buča, redateljica novog serijala o vlakovima, za Cafe pozirala kao Katharine Hepburn

SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Od utorka, 25. studenoga na HRT-u gledamo novi dokumentarni serijal "Brže ne može" autorice i redateljice Andree Buče. Nakon serijala "Stani" i "Na Magistrali", ponovno je krenula u potragu za inspirativnim pričama, a na tom putu inspirirala ju je legendarna Katharine Hepburn, koju je besprijekorno rekreirala na našem snimanju.

SAMO UZ 24SATA Kraljica sapunica Ksenija Pajić postala opaka modna urednica iz filma 'Vrag nosi Pradu'
U velikom razgovoru nam otkriva kako je ideja nastala, što ju je inspiriralo, gdje pronalazi kreativnu energiju kad je tempo nemilosrdan te zašto i dalje vjeruje da je hrabrost najveći saveznik svakog stvaratelja. Ovo je priča o vlaku, o Slavoniji, o ljudima - ali i o autorici koja u svakom projektu ponovno pronalazi sebe.

Pogledali smo seriju "The Beast in Me", a Živorad Tomić piše o "Gruntovčanima", remek-djelu koje je nastalo prije 50 godina. U vremeplovu smo se prisjetili Ivice Šerfezija, koji bi, da je živ, 1. prosinca proslavio 90. rođendan.

NEVJEROJATNE TRANSFORMACIJE FOTO Ovo je 100 fotografija domaćih zvijezda kakve niste vidjeli. Ovako su nam pozirali
FOTO Ovo je 100 fotografija domaćih zvijezda kakve niste vidjeli. Ovako su nam pozirali

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

