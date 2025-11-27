Andrea Buča, redateljica novog serijala o vlakovima, za Cafe pozirala kao Katharine Hepburn

Od utorka, 25. studenoga na HRT-u gledamo novi dokumentarni serijal "Brže ne može" autorice i redateljice Andree Buče. Nakon serijala "Stani" i "Na Magistrali", ponovno je krenula u potragu za inspirativnim pričama, a na tom putu inspirirala ju je legendarna Katharine Hepburn, koju je besprijekorno rekreirala na našem snimanju.



U velikom razgovoru nam otkriva kako je ideja nastala, što ju je inspiriralo, gdje pronalazi kreativnu energiju kad je tempo nemilosrdan te zašto i dalje vjeruje da je hrabrost najveći saveznik svakog stvaratelja. Ovo je priča o vlaku, o Slavoniji, o ljudima - ali i o autorici koja u svakom projektu ponovno pronalazi sebe.

storyeditor/2025-11-26/479069.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Pogledali smo seriju "The Beast in Me", a Živorad Tomić piše o "Gruntovčanima", remek-djelu koje je nastalo prije 50 godina. U vremeplovu smo se prisjetili Ivice Šerfezija, koji bi, da je živ, 1. prosinca proslavio 90. rođendan.

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.