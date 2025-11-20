U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama
Kraljica sapunica Ksenija Pajić postala opaka modna urednica iz filma 'Vrag nosi Pradu'
Gotovo 20 godina nakon što su utjelovili legendarne likove Mirande, Andy, Emily i Nigela - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyja Tuccija gledat ćemo u nastavku filmskog fenomena iz 2006. koji je obilježio generaciju. Do 'Vrag nosi Pradu 2' morat ćemo se strpjeti do proljeća, no zato je tu hrvatska Miranda Priestly i kultna scena iz lifta. Jer... 'Cvijeće? Za proljeće? Revolucionarno...'
Samo za Cafe na jedan dan glumačka diva Ksenija Pajić utjelovila je opaku modnu urednicu, a s njom smo popričali o snimanjima, ulogama, životu i kako je to biti - baka unuku Tomi.
Od subote na HRT-u počinje druga sezona 'The Voice Kids Hrvatska', a žiri jedva čeka dočekati male talentirane slavuje. Na razgovor smo 'priveli' Katarinu Baban i Matka Knešaureka, koji su nam otkrili sve o svom Nexstage teatru i skorašnjoj premijeri.
U vremeplovu smo se prisjetili velikoga Mustafe Nadarevića. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.
