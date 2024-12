Andrea Šušnjara nakon što je napustila Magazin: Malo sam razočarana našim oproštajem

Andrea Šušnjara donijela je dašak mora u studio Special Happy Showa, iako umorna od mnogo posla ovih dana, zaraznim osmijehom i pozitivnom energijom razveselila je cijelu redakciju omiljenog zabavnog radija! Nova gošća voditelju Alenu Bičeviću otvoreno je govorila o razlozima odlaska iz Magazina, otkrila je i zbog čega je malo razočarana. Andrea je i puna hvale za svoju nasljednicu u grupi, glazbenicu Lorenu Bućan. Na Happy FM-u se slušala njezina nova, a ujedno i prva pjesma nakon odlaska u solo vode, a otkrila je i smetaju li joj usporedbe s ostalim pjevačicama Magazina. Otvoreno je i progovorila o svome zdravstvenom stanju, ali i što je sebi rekla kada je proživljavala te teške životne trenutke.

Rekla je da će u Magazinu ostati pet, šest godina, a ostala je 14 i pol, konstatirao je voditelj na početku emisije. Andrea se prisjetila:

„Pitali su me kada sam došla - koliko se ti mala misliš zadržat?. Onda sam ja pitala – koja pjevačica je bila najduže? Onda su rekli Jelena Rozga. Onda sam ja pitala – koliko je ona bila u grupi? 10 godina. Ja kažem – onda ću ja biti 11. Ali evo me, 14 i pol!“

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Stavio je Alen Bičević sve karte na stol i pitao Andreu što se tu točno dogodilo, zašto je napustila Magazin:

„Sad bih ti najradije dala nešto sočno, ali nema ništa sočno. Nismo se potukli, nije bilo svađa...moram priznat, malo sam čak i razočarana kako smo se oprostili. Nekako je to sve bilo na brzinu!“

„Cijela Hrvatska zna već godinu i pol dana da ja idem ća, ali nikako da odem“, rekla je Andrea i dodala kako je obećala grupi kako ih neće ostaviti dok ne nađu adekvatnu zamjernu:

„Tako je i bilo, dok se nije sve riješilo, dok nije došla nama lipo Lorena i ja sam slobodna i otišla sam. Međutim, taj prijelaz, ta primopredaja u Zagrebu prije dva, tri tjedna, nekako mi je to prebrzo prošlo. Mislila sam da ćemo ka večerat skupa, nazdravit, da će to biti – ajde, eto, bok. Ne, nego ja sam otpivala svoje pisme i aj ćao! Nekako nedorečeno, morat ću to ispravit...“

Kako su članovi benda podnijeli njezin odlazak, otkrila je:

„Pa koliko sad vidim dobro (smijeh)! Kad si s nekim, to ti je kao neka veza, neki brak, 14 godina. Svaki Božić, svaki Uskrs, svaki vikend jedeš, piješ s njima, putuješ. Nije to sad baš ono – iden ja ća, aj bok! Nije, nije jednostavno, ali evo otkad mi je i oproštajni koncert i premijera nove pjesme, sve se desilo u istoj večeri, tako da od tog trenutka je meni nastao kaos. Nisam se okrenula, nisam imala dva dana slobodno. Sve je ovo nekako zadnji sekund, kraj je godine, Advent je, mi muzičari tad najviše radimo, tako da ja nisam stigla vidit jel mi ža.“

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Lorenu je „bacila u vatru“ovaj 12. mjesec da joj uopće ne bi volio biti u koži, rekao je Alen te dodao kako novoj pjevačici Magazina ne bi volio biti u koži ni nakon Andree jer je, kako je rekao, ostavila ogroman trag u popularnoj grupi.

„Ni meni nije bilo lako doći nakon Ljiljane Nikolovske, Jelene Rozge, Danijele Martinović itd. Mislim da je moja nasljednica imala najbolju prethodnicu do sada po pitanju moje dobrodošlice i svega toga. Mislim da sam se stvarno potrudila i dati joj savjet i dočekala sam ju stvarno raširenih ruku i rekla sam joj sto puta – tu sam, šta god zatreba, uvijek me može nazvat. Ja to gledam s prijateljske strane“, rekla je glazbenica.

A je li imala utjecaja u biranju nove pjevačice:

„Nisam, iako je Tonči lukav stari lisac, sve nas nasamo nešto ono pita tu i tamo, čisto da vidi kako tko diše i naše neke reakcije i mišljenja. I onda on na kraju donese svoju odluku. Od starta dok još Tonči nije uopće radio s Lorenom, ja sam lobirala za nju ne znajući da će ona jednog dana biti pjevačica Magazina. Sviđa mi se, super pjeva, draga je...čak sam i ovdje spominjala da mi je ona od mlađih kolegica jedna od dražih. Mislim da je odličan izbor.“

O novoj pjesmi „Ja bi još“, rekla je:

„Nova pjesma je tu. Stvarno mi je nova, još se ne mogu priviknut na to sve. Smatrala sam – aha, imam novu pjesmu, sada ću to lijepo snimiti, to će izaći vani i to je to. Međutim, desio se dar mar s pjesmom. U Mintu tu večer publika je reagirala...nisam naučila na to. Zadnji put kada je publika, a pričam prvi put kada netko čuje pjesmu, prvi put se to desilo i zadnji put na 'Kemiji' onda znaš koliko je godina prošlo...“

Otkrila je ima li kakvih naznaka za neki duet:

„U biti nikad nisam imala duet ni sa kim i baš bih voljela imati duet s nekim.“

„Na primjer?“, upitao je Alen Andreu:

„Evo s tobom...“

Alenu je, između ostalog, otkrila smetaju li joj usporedbe s ostalim pjevačicama Magazina:

„Iskreno bih odgovorila da mi smeta. Ne smeta mi u smislu ja sam bolja ili nešto, nego mi je to u početku stvaralo neki presing...kada sam došla, naravno uvijek imaš ove za i ove protiv. Onda, izgleda kao Danijela Martinović, pjeva kao Nikolovska, ponaša se kao Rozga na bini. Nikako to nisam mogla prihvatit. Izađe nova pjesma – joj, ovo bi bolje leglo Danijeli Martinović, Ljiljani Nikolovskoj, Jeleni Rozgi...stalno, stalno. Mislim, ja ih volim, to su moje kolegice, ali svaka je za sebe, svaka je svoja, ima nešto svoje. Onda stalno ti to netko nabija na nos kako je ova, kada je ona...joj, više mi je bilo na vrh glave. Sve je to super, ali, ja se zovem Andrea Šušnjara, pjevam tako, ili me slušaj ili nemoj i to je to.“

Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Poznata glazbenica je otkrila kako je iskustvo ono što je najvrjednije ponijela iz Magazina.

Upitao ju je Alen i kakav ju muškarac može osvojiti:

„Normalan, običan – u smislu da se ne bavi ovim ludim poslom kojim se ja bavim, da nije javna osoba, da ne pjeva po cijelu noć, noćari i tako...“

Alen se nadovezao u šali kako onda od njega i nje apsolutno ništa?

„Ne, u ovom životu, ali nikad ne znaš u drugom“, simpatično je odgovorila Andrea, koja je i otkrila kako trenutačno ima dečka.

Rekla je par riječi Andrea i o svome zdravstvenom stanju:

„Kada je izašlo da imam problema sa štitnjačom, da bolujem od neizlječive bolesti, to mi nikako nije bilo drago jer to nisu moje riječi. Da imam problema, imam, ali na taj način trgovat s bolesti, to nije moj đir niti sam ja tip koji izigrava neku žrtvu...svi ljudi imaju problema svakakvih, nitko to u javnom prostoru ne treba naglašavat. Osim kada je u pitanju nešto baš životno ozbiljno i kada prođe neka osoba kroz to, uvijek volim poslušat, pročitat, naučit nešto iz toga.“

Nastavila je otvoreno: „Kada sam oboljela od raka, to je bila 2007., 2008. godina, nisam imala neke primjere javnih osoba koji su to prošli da bih se mogla uhvatit u tom trenutku za nešto, vidi i on je to prošao, i ona je to prošla i sada su super, pjevaju, glume rade. Onda sam sebi rekla u tim nekim teškim životnim trenucima, to se sada ne može riječima opisati, to sad sve zvuči možda i glupo, ali rekla sam – ako ovo prođem, potrudit ću se onda da pomažem drugima koji kroz to prolaze...“

Emotivno, zabavno i zanimljivo gostovanje bilo je upravo ono ove snažne žene, glazbenice koja godinama snažno korača našom glazbenom scenom. Jedva čekamo vidjeti novu glazbu koja će poteći iz njezine glazbene radionice.