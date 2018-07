Andrej Kramarić više ne skriva djevojku: Poveo ju u Dubrovnik

Ti osjecaji, LJUBAV, nerealne scene, nevjerojatan NAROD i ljudi, zadivljujuci trenutci, nezaboravne USPOMENE koje se nemogu opisati rijecima 🙌🏻 i najslade SUZE iz SRCA‼️❤️ These feelings, LOVE, unreal scenes, amazing PEOPLE, stunning moments, unforgetable MEMORIES which you can’t explain by words 🙌🏻 and the sweetest TEARS from HEART ❤️ Thank you World...Europe...THANK YOU CROATIA ❤️

A post shared by Andrej Kramaric (@andrejkramaric) on Jul 18, 2018 at 12:07pm PDT