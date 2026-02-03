Andreu gledamo u 'Gospodinu Savršenom': Voli putovati, ali i nositi minijaturni bikini i haljine

U vili planira biti autentična, bez glume i pretvaranja, jer vjeruje da je iskrenost njezina najveća snaga
Andrea gledamo u 'Gospodinu Savršenom', a ističe da kod muškaraca najviše cijeni karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i zdravo samopouzdanje, uz simpatičnu opasku da bi voljela da njezin partner bude barem malo tiši od nje. Iako je otvorena i komunikativna, primjećuje da mnogim muškarcima danas nedostaje hrabrosti za prvi korak, piše RTL.
| Foto: RTL
Andrea gledamo u 'Gospodinu Savršenom', a ističe da kod muškaraca najviše cijeni karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i zdravo samopouzdanje, uz simpatičnu opasku da bi voljela da njezin partner bude barem malo tiši od nje. Iako je otvorena i komunikativna, primjećuje da mnogim muškarcima danas nedostaje hrabrosti za prvi korak, piše RTL. |
Foto: RTL
Andrea gledamo u 'Gospodinu Savršenom', a ističe da kod muškaraca najviše cijeni karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i zdravo samopouzdanje, uz simpatičnu opasku da bi voljela da njezin partner bude barem malo tiši od nje. Iako je otvorena i komunikativna, primjećuje da mnogim muškarcima danas nedostaje hrabrosti za prvi korak, piše RTL.
| Foto: RTL
Unatoč toj nesigurnosti koju često primjećuje, Andrea ne gubi vjeru u ljubav. Spremna je otvoriti srce muškarcu koji će je prihvatiti i vidjeti onakvom kakva uistinu jest.
| Foto: Instagram
Za sebe kaže da je spontana, tolerantna i vrlo otvorena osoba, a spontanost smatra osobinom koja je u potpunosti definira. Iako joj ponekad donese izazove, od te svoje strane ne želi odustati jer je doživljava kao dio svog identiteta.
| Foto: Instagram
U vili planira biti autentična, bez glume i pretvaranja, jer vjeruje da je iskrenost njezina najveća snaga. Upravo neposrednost i prirodnost vidi kao svoj najveći adut u upoznavanju drugih.
| Foto: Instagram
Kada govori o idealnom partneru, naglašava da joj je presudno da je muškarac prije svega dobar čovjek. Uz to cijeni zrelost, pouzdanost, hrabrost te snažan karakter i jasan stav.
| Foto: Instagram
Otvoreno govori i o stvarima koje je kod muškaraca odbijaju, a posebno ističe one koji neprestano traže pažnju na društvenim mrežama bez stvarnog razloga. Također, za nju su poštovanje, podrška i razumijevanje temelj svakog zdravog odnosa, dok kritiku, agresiju i omalovažavanje ne tolerira.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram