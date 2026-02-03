Obavijesti

ATRAKTIVNA I OTVORENA

Andreu gledamo u 'Gospodinu Savršenom': Voli putovati, ali i nositi minijaturni bikini i haljine

U vili planira biti autentična, bez glume i pretvaranja, jer vjeruje da je iskrenost njezina najveća snaga
Andreu gledamo u 'Gospodinu Savršenom': Voli putovati, ali i nositi minijaturni bikini i haljine
Andrea gledamo u 'Gospodinu Savršenom', a ističe da kod muškaraca najviše cijeni karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i zdravo samopouzdanje, uz simpatičnu opasku da bi voljela da njezin partner bude barem malo tiši od nje. Iako je otvorena i komunikativna, primjećuje da mnogim muškarcima danas nedostaje hrabrosti za prvi korak, piše RTL. | Foto: RTL
