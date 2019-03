Andrija izgubio 20 kila, pa se skinuo s dijete: 'Sve je u glavi'

Crnogorski glumac Andrija Milošević (40) posljednjih mjeseci dobiva komplimente na račun izgleda. Popularni glumac u godinu je dana izgubio čak 20 kilograma. I dok su mnogi obožavatelji smatrali kako je dobivena kilaža rezultat učestalog vježbanja, glumac je u više navrata dao do znanja kako je samo promijenio prehranu. O izgledu se počeo brinuti nakon nekoliko gostovanja u skandinavskim zemljama.

Foto: Privatni albumI

- Tamo svi voze bicikle, jedu zdravo i izgledaju fenomenalno. Bila je zima, mi smo se svi utoplili, a njima ništa. Zdraviji su od nas sto puta - prepričava Milošević. U intervjuu za portal Yumama, Andrija je otkrio kako izgleda njegova prehrana.

- Nisam izbacio ništa što volim, samo te namirnice više ne jedem zajedno, nego odvojeno. Ručam pečeni krumpir, gljive i salatu jer to volim. Mahune zapečem s parmezanom i par kapi maslinovog ulja. Važan je i jogurt, a ono što svima preporučujem je da provjere želučane enzime, odnosno što probavljate, a što ne. Cijeli život sam jeo crveno meso, a onda tom pretragom shvatio da mi ne odgovara. Sada su mi riba i povrće osnova prehrane. Uvijek popijte čašu crnog vina. Kad god ste gladni, slobodno jedite, ali zdravo - rekao je Andrija koji jede svaka tri do četiri sata dnevno.

Foto: Privatni album/Instagram

- Prestao sam biti na dijetama. Zeznuo sam se tako desetak puta. Problem je u glavi. Prežderavate se jer je to narkomanska navika. Morate se skinuti sa zasićenih šećera, masti i to traje četiri do pet mjeseci. Mora se dogoditi klik u glavi. Rekao sam: 'Od sada do kraja života jedem zdravo - otkrio je glumac kojeg naša publika najbolje pamti po ulozi Andrije u seriji ‘Andrija i Anđelka’.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Savjetujem ljudima da svakih četiri do pet mjeseci vade krv. Idite često liječniku, jednom godišnje obavite sve pretrage jer danas se lako umire. Tko zna što jedemo, zrak je takav kakav je, nažalost ne živimo u skandinavskim zemljama i treba se paziti koliko god je moguće - zaključio je Andrija koji se nedavno vratio iz Kolumbije, a sljedeća zemlja koju planira posjetiti je Afrika.