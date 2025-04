Andrija Milošević napravio je drastičnu promjenu u izgledu: To peče i boli, oko mi je iscurilo

Poznati glumac Andrija Milošević iznenadio je drastičnom promjenom svoje frizure. S ekipom predstave 'Šećer je sitan osim kada je kocka' slikao se u luksuznom hotelu Esplanade u Zagrebu gdje se pojavio kao riđokos. Mnogi su pohvalili predstavu, a neki su se pitali što je bilo glumcu kada se odlučio na ovaj korak.

Foto: Instagram

'Što se nagrdi crni Andrija', 'Dobra ti frizura', neki su od komentara. Glumac je novu frizuru objavio na svom Instagramu povodom Uskrsa, a tada su ga mnogi pratitelji zezali da mu je ostalo 'višak boje od bojanja jaja'. Razlog ove promjene je uloga u seriji 'Senke nad Balkanom', a o tome je pričao u showu Ivana Ivanovića, navodi Telegraf.

- Ovo je moja ideja koju je Dragan Bjelogrlić prihvatio. To su Senke nad Balkanom, treći dio. Jedna sjajna uloga. Specifična. Zove se Bogdan. I zaista sam oduševljen kako je ta uloga napisana i načinom na koji ćemo je snimati i izvoditi. I onda sam jednog dana na probi, kada smo probavali Marić, Bjela i ja, na kraju te probe rekao: 'Vidite, mislim da je ovaj lik riđ'. Jer takav je to karakter, pun ljudske različitosti. Prema tome, ova frizura će tome zapravo pridonijeti, a i meni će olakšati, jer ne moram glumiti, samo se pojavim. Tako sam si i olakšao posao - rekao je Andrija Milošević.

Foto: Instagram

No, iznenadio ga je proces bojanja kose koji je, po glumcu, bio iznimno mučan.

- Ima još jedan aspekt. Kada sam krenuo na bojanje kose, Sandra (Aleksandra Tomić, Andrijina partnerica) mi je dogovorila termin kod jedne fantastične Maje koja inače boji žene. Mislim da ne boji muškarce. I dođem ja tamo, a Maja mi kaže: 'Hoću te blajhati?' Dečko koji tamo radi sa strane pita me: 'Jesi li ti svjestan što će ti se dogoditi kada ti se kosa blajha?' Ja kažem: 'Pa što bi mi se dogodilo? Obojat ću se.' On mi kaže: 'To peče, prijatelju. Jedva ćeš izdržati.' Ja kažem: 'Ma daj, što bi to boljelo?' - počeo je Andrija.

- Gurao sam glavu u umivaonik pun leda. Ljudi, to peče nenormalno. Pokraj mene je bila neka djevojka. Pitao sam je: 'Kako ti to izdržavaš? Kako ste žive nakon ovoga? To peče, to boli...' Kao da mi je netko pohao mozak. Oko mi je iscurilo koliko je boljelo. Najgore je što će ovo trajati četiri mjeseca i svakih 20 dana morat ću popravljati boju... Tako da, žene, svaka vam čast - iskreno je zaključio Milošević.