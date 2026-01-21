Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Završila je 18. sezona showa 'Ljubav je na selu', a niti ova nas nije razočarala jer je iznjedrila veseli par koji i danas uživa u svojoj ljubavi. Riječ je o Josipu Đerfiju i Kseniji Barić, čija je romansa u velikom finalu rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu.

Zanimalo nas je, kako su se stvari odvijale izvan kamera, ali u njihovim srcima pa smo ih pitali je li ljubav bila instantna i kako su se osjećali kada su vidjeli jedno drugo.

- Zaljubljenost da, odmah. Ljubav, ne instantno - priznala je Ksenija, a Josip je rekao kako niti sam ne zna kako bi opisao taj osjećaj pa je jednostavno zaključio: 'Neopisivo'.

Da je posrijedi nešto ozbiljno Ksenija je shvatila u u trenutku kad je početna zaljubljenost počela prelaziti u povjerenje i sigurnost. Josip se točno sjeća trenutka kada je znao da je 'to-to'.

- Na romantičnom putovanju sam shvatio da je ona sve što sam tražio u ženi - kaže.

Ipak, oboje priznaju kako im je činjenica da su tako brzo kliknuli ipak dala dozu straha.

- Da, uplašila me jer sam nešto snažno osjetila odmah, a takve stvari shvaćam ozbiljno - govori Ksenija, a slično misli i Josip.

- Uplašio sam se jer nisam očekivao da se tako nešto može meni dogoditi - rekao je farmer. Najljepši trenuci bili su mu kada nisu izlazili iz jaccuzija, a Ksenija je, kao najljepši, izdvojila moment kada je Josip pustio pjesmu "Budi mi sve" od Sebastijana Silera.

- To mi je ostalo posebno u srcu. A naravno i romantično putovanje na kojem je svaki trenutak bio poseban - priznaje nam Ksenija.

Objema im je jako teško pao Valentinin odlazak.

- Znala sam da s njenim odlaskom nestaje i puno one lijepe pozitivne energije koju je unosila - rekla je. Nakon snimanja su, kažu, jedno drugo iznenadili.

- Nakon snimanja kad smo se maknuli od kamera, shvatili smo koliko nam je zapravo stalo jedno do drugoga i koliko nam je zajedničko vrijeme dragocjeno. To je samo još više produbilo našu povezanost - istaknula je Ksenija.

Josip je dodao kako je na početku odmah znao kako je ona sve što traži.

- Već na početku sam znao da je sve što tražim, ali kako sam je upoznavao, shvatio sam da je puno više od onoga što sam ikad mogao zamisliti - govori farmer.

Ksenija kaže kako joj je ova emisija promijenila više toga u životu.

- Sudjelovanje u emisiji naučilo me strpljenju, Bolje sam upoznala sebe i potvrdila da su moje granice dobre i potrebne - kaže, a Josip je dodao: 'Sudjelovanje u emisiji promijenilo je moje razmišljanje da ona prava ipak postoji i da uvijek treba vjerovati da je sve moguće'.

Pitali smo ih i kako rješavaju nesuglasice i tko prvi popusti. Josip je rekao kako ozbiljnih nesuglasica još nije bilo.

- O svemu razgovaramo i dogovaramo se - rekao je, a Ksenija je to potvrdila: 'Ako dođe do nekih nesuglasica jednostavno razgovaramo i slušamo jedno drugo. Nije bitno tko prvi popusti, bitno nam je da ostanemo zajedno i da se razumijemo'.

Kažu kako misle da se bez emisije, možda nikad ne bi niti upoznali.

- Ne prilazim ženi ako nisam siguran da joj se sviđam. Jedino ako bi ona prišla meni - smije se Josip.

Ksenija ističe kako je zahvalna na svakom trenutku što im je život donio. Onima koji razmišljaju o prijavi u show Ksenija je poručila: 'Ljubav se može desiti bilo kada i bilo gdje. Kamere samo bilježe trenutke ,ali ne mogu stvoriti emocije. One dolaze iz srca a to se osjeti neovisno o kamerama'.

A Josip priznaje kako je i on jednom bio 'nevjerni Toma' te je mislio kako se ljubav na televiziji ne događa.

- Nisam vjerovao u ljubav pred kamerama. Naivno ili ne, čuda se događaju - kaže.

Farmer iz Suza kaže kako se u show prijavio bez velikih očekivanja. Posrijedi je bila - oklada.

- Izgubio sam okladu i, kao što sam obećao, prijavio sam se u emisiju. A u što smo se kladili znamo samo ja i prijatelj. Ali to mi je najbolje izgubljena oklada u životu - smije se farmer.

Kada je skinuo povez i ugledao svoju 'zlatnu djevojku' Kseniju, bio je oduševljen.

- Na prvi pogled me očarala svojim osmijehom i pozitivnom energijom - kaže.

Na prvu ga je privukla humorom, prekrasnim očima i osmijehom.

- Kako smo se bolje upoznavali vidio sam da volimo iste stvari, da isto mislimo i želimo. Ona je sve ono što sam tražio - ističe.

U brzinu svojih osjećaja nije posumnjao niti jednom.

- Samo sam si dao vremena da vidim da li je to stvarno onako kako sam osjetio na prvu - dodaje.

Prijatelji i obitelj oduševljeni su Ksenijom, a kaže kako ne bi mijenjao ništa. Ksenija pak, kaže kako se prijavila zbog novog iskustva i probijanja vlastitih granica.

- Za Josipa sam se posebno zainteresirala jer sam znala da se on prijavio više zbog zabave i oklade, pa sam pomislila da imamo slične motive i da će nam biti zanimljivo zajedno istražiti cijelo iskustvo - kaže.

U emisiji je isprva bila s dozom opreza, ali nije joj dugo trebalo da se 'opusti'.

- Čim sam upoznala Josipa prepustila sam se srcem. Od tog trenutka su svi osjećaji bili iskreni i pravi - rekla je Ksenija. Kod Josipa ju je osvojio njegov osmijeh, pogled i energija.

- Kad smo počeli pričati, shvatila sam koliko smo slični i koliko nam se razmišljanja i osjećaji podudaraju. Nakon dugo vremena noge su mi se tresle - smije je prisjećajući se početaka.

S obzirom na to da je emisija poprilično popraćena te je na društvenim mrežama pregršt komentara i kritika - zanimalo nas je kako se s time nosi.

- U početku su me trema i komentari znali pogoditi, ali brzo sam shvatila da nije bitno što se kaže već tko kaže. Ali s druge strane, tu je puno više pozitivnih ljudi i komentara koji su mi bili velika podrška - govori Ksenija.

Ljubav ju je, kaže, promijenila.

- Naučila sam biti otvorenija , hrabrija i iskrenija prema sebi i drugima - priča Ksenija.

Upravo zbog toga na sve gleda sa zahvalnošću.

- Svako iskustvo i osjećaj oblikovali su me i donijeli mi pravu ljubav - rekla je.

Oboma im je jako važno da su djeca prihvatila njihovu vezu.

- Sjajno su nas prihvatili, djeca se super slažu s Josipom, a njegov sin je divan dječak. Uživam gledati kako im je lijepo zajedno - priča Ksenija.