O TRANZICIJSKIM SNOVIMA I STVARNOSTI

Andrija Milošević počinje novu turneju s monodramom 'Zlatni lančić od bižuterije', a evo i gdje

Foto: PROMO

Ovo nije predstava o drugima, ovo je predstava o nama - o svima koji su barem jednom pomislili da će nešto dobiti 'preko veze'. Samo što u ovoj priči veza ne vodi baš tamo gdje se Lale nadao, kaže Andrija

Nakon niza rasprodanih izvedbi diljem regije, Andrija Milošević ponovno stiže pred hrvatsku publiku s predstavom koja je već gotovo cijelo desetljeće pravi kazališni hit 'Zlatni lančić od bižuterije'. Ova urnebesna komedija, nastala iz pera Miodraga Mije Karadžića, donosi sat i pol smijeha, prepoznatljivog Andrijinog šarma i one doze istine koja pomalo peče, ali se zato pamti.

Ova mini-turneja započinje izvedbom u zagrebačkom Kinu SC u četvrtak, 4. prosinca nakon čega stiže i u Sisak (Dom INA Rafinerije), gdje će ju publika moći pogledati u petak, 5. prosinca.

Foto: PROMO

Posljednja stanica gostovanja bit će HKD na Sušaku (Rijeka) u subotu, 6. prosinca, a sudeći po sjajnim reakcijama tamošnje publike na nedavno Andrijino gostovanje s predstavom 'Idem putem pa zagrlim drvo', nema sumnje kako nas očekuje još jedna urnebesna kazališna večer.

U ulozi Kostadina Laletovića, simpatičnog 'prevaranta sa sela' koji u Beograd dolazi tražiti lakši život i - ako može - bogatu ženu, Andrija na duhovit i autoironičan način ogoljuje naše vječne borbe sa snalažljivošću, ambicijom i iluzijama.

Između monologa, improvizacije i stand-upa, 'Zlatni lančić od bižuterije' progovara o tranzicijskim snovima i stvarnosti koja nas uvijek stigne - često onda kad se najmanje nadamo.

- Ovo nije predstava o drugima, ovo je predstava o nama - o svima koji su barem jednom pomislili da će nešto dobiti 'preko veze'. Samo što u ovoj priči veza ne vodi baš tamo gdje se Lale nadao…- kaže Andrija uz smijeh.

Foto: PROMO

Publika diljem regije već zna - kad Andrija stane na scenu, granica između kazališta i života nestaje. A kad nestane, onda i započinje pravi show.

Ulaznice za sve termine predstave 'Zlatni lančić od bižuterije' dostupne su putem sustava Entrio i na svim Entrio prodajnim mjestima, a najnovije informacije o nadolazećim gostovanjima potražite na službenim stranicama Incognito Agency.

Foto: PROMO

